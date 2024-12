Il “modello Caivano” arriva al Quarticciolo: una nuova era per il quartiere romano

Il Quarticciolo, uno dei quartieri più discussi di Roma, è pronto a vivere una nuova stagione.

È ufficiale: il governo ha dato il via a un piano straordinario per riqualificare l’intera area, prendendo spunto dal “modello Caivano”, con l’obiettivo di risolvere le problematiche infrastrutturali e sociali che da anni affliggono il quartiere.

A guidare il cambiamento sarà Fabio Ciciliano, commissario straordinario, già al timone della riscoperta di Caivano, paese della Campania noto per aver subito, nel 2023, uno dei più gravi episodi di cronaca legati alla violenza su minori.

Un piano da 180 milioni di euro

Il Quarticciolo non sarà l’unico destinatario di questo piano nazionale. Accanto a Scampia (Napoli), Rozzano (Milano), Orta Nova (Foggia) e Borgo Nuovo (Palermo), il quartiere romano entra a far parte delle sei aree strategiche selezionate per un intervento urgente.

Sono previsti 180 milioni di euro, destinati non solo alla riqualificazione fisica dei luoghi ma anche alla trasformazione sociale dei residenti.

Interventi attesi da anni

I cittadini del Quarticciolo hanno a lungo chiesto risposte concrete, e ora il governo risponde con un programma ambizioso. Tra gli interventi prioritari ci sono la riqualificazione dei parchi giochi, come il Parco Modesto di Veglia e quello di via Trani, ma anche il recupero della piscina del quartiere, chiusa da troppo tempo.

Il nido di via Locorotondo, promesso da anni, sarà finalmente costruito, insieme al ripristino dei tetti di via Ostuni e alla sistemazione delle palazzine di via Ugento.

E non è finita: il piano prevede anche la pulizia straordinaria delle strade, lavori sulle fognature e, finalmente, la rimozione dei pericolosi cassoni in eternit nel XII lotto.

Il Municipio V:

“Siamo sulla strada giusta – dichiara il minisindaco Mauro Caliste . Il governo ha deciso di intervenire seguendo il nostro invito e ne siamo estremamente soddisfatti. Come municipio abbiamo approvato a novembre una memoria di giunta per istituire una cabina di regia, con tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle associazioni e dai volontari che operano nel quartiere, fino alla questura e alla prefettura, per coordinare tutti gli interventi da portare avanti al Quarticciolo. Sarà il braccio operativo del piano disposto dal governo”.

