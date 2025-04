Il mondo si ferma a Roma: 130 delegazioni per l’addio al Pontefice

Sabato 26 aprile non sarà solo la capitale d’Italia, ma il cuore pulsante della diplomazia mondiale. Mentre la città si raccoglie per salutare Papa Francesco, 130 delegazioni di capi di Stato, sovrani regnanti e leader internazionali trasformeranno l’ultimo omaggio al pontefice in un vertice globale senza precedenti.

Piazza San Pietro, avvolta da un silenzio solenne, farà da cornice a un evento che unisce spiritualità e geopolitica. In prima fila, come da protocollo, l’Italia e l’Argentina, Paesi d’origine e di “adozione” di Jorge Mario Bergoglio.

Accanto alla premier Giorgia Meloni e al presidente argentino Javier Milei, siederanno volti noti e potenti: Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Lula, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen e tanti altri.

La lista delle presenze è da G20 e oltre. Re e regine, principi, presidenti e primi ministri affolleranno le navate vaticane. Tutti uniti nel lutto, ma con agende fitte di incontri riservati, bilaterali a margine, strette di mano che potrebbero cambiare il corso di negoziati complessi, dai conflitti in Ucraina e Palestina alle guerre commerciali.

Spicca l’attesa per un possibile faccia a faccia tra Trump e Ursula von der Leyen. «Se ci sarà l’occasione, la coglieremo», ha detto la portavoce della Commissione Europea, lasciando intendere quanto anche un momento di commiato possa diventare terreno fertile per la diplomazia.

Assenze e silenzi che parlano Tra i grandi assenti, la Cina, il premier spagnolo Pedro Sánchez, il presidente russo Vladimir Putin (rappresentato dalla ministra della Cultura) e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Su questi ultimi due pesano i mandati di arresto internazionali emessi dalla Corte penale dell’Aja, che hanno suggerito scelte più prudenti.

Roma blindata: misure eccezionali per una giornata storica La macchina della sicurezza è imponente: spazio aereo chiuso sopra il Vaticano, tiratori scelti appostati, migliaia di agenti delle forze dell’ordine, 3.000 volontari della Protezione civile, 52 ambulanze in più rispetto al consueto, 11 postazioni mediche avanzate e piani straordinari per la viabilità. Anche l’Anas è in campo con una rete di emergenza su scala nazionale per agevolare l’arrivo delle delegazioni e dei fedeli.

Lutto, rispetto, sobrietà In un evento così carico di significato, anche l’immagine conta. Il protocollo liturgico prescrive abbigliamento sobrio: nero per tutti, tailleur discreti per le donne con gonne sotto il ginocchio, camicie bianche e completi scuri per gli uomini. Trucco minimo, accessori essenziali, nessun eccesso. Il lutto si veste con rispetto, il rispetto si trasmette anche nello stile.

