Il Municipio I dichiara battaglia al rumore: tecnologie e controlli per tutelare i residenti

Il Municipio I di Roma scende in campo per affrontare un problema che da anni affligge il centro storico: l’eccessivo rumore generato dalle attività commerciali. Un tema che tocca il cuore dei residenti, sempre più in difficoltà nel convivere con un centro cittadino trasformato in un enorme palcoscenico per turisti e, in vista del Giubileo, per i pellegrini.

Ora, con una serie di provvedimenti che coinvolgono forze dell’ordine e strumenti tecnologici, si punta a ristabilire un equilibrio tra il vivace tessuto commerciale e la vita quotidiana di chi nel centro ci vive.

“Parliamo di un problema cronico, che si è accentuato negli ultimi anni”, ha dichiarato Lorenzo Minio Paluello, capogruppo di Roma Futura e promotore della mozione approvata dal consiglio municipale. “Il rumore incessante, amplificato dagli impianti acustici usati dagli esercenti per attirare clienti, è diventato insopportabile per i residenti”.

Gli abitanti delle strade del centro, riconosciuto come patrimonio dell’Unesco, non riescono più a trovare pace, specialmente di notte, quando il livello dei decibel supera ogni limite tollerabile.

La questione, però, non è solo legata al decoro urbano e ai tavolini dei dehors che spesso invadono i marciapiedi. Il vero nemico, soprattutto nelle ore notturne, è il rumore costante che rende impossibile riposare. In una città che di giorno è invasa dai turisti e di notte non si spegne mai, i cittadini si sentono sempre più estranei nel proprio quartiere.

Il provvedimento approvato dal Municipio I prevede un’intensificazione dei controlli della polizia locale, con un focus particolare nei rioni Monti, Trastevere, Ponte, Parione, Pigna e Testaccio, aree dove il problema è particolarmente sentito.

“Abbiamo chiesto che la polizia verifichi con maggiore frequenza il rispetto dei regolamenti municipali riguardanti i limiti acustici”, ha spiegato Minio Paluello. Ma non finisce qui.

Tra le soluzioni proposte, c’è anche l’installazione di centraline dell’Arpa per monitorare in tempo reale l’impatto acustico, strumenti già impiegati in altre aree sensibili come quelle vicine alle autostrade. L’obiettivo è chiaro: avere dati oggettivi e costanti sul livello di rumore nelle strade del centro.

Accanto ai controlli e alla tecnologia, il Municipio punta anche sulla prevenzione e la sensibilizzazione. Il provvedimento prevede infatti campagne rivolte agli esercenti e agli artisti di strada, affinché comprendano l’impatto che il loro lavoro ha sulla qualità della vita dei residenti.

“Ringrazio anche la consigliera Natalie Naim per il lavoro svolto. Questo provvedimento è il frutto di un dialogo continuo con i cittadini, in particolare quelli di Campo de’ Fiori, una delle zone più colpite dal problema”, ha sottolineato Minio Paluello.

Ma il Municipio I non vuole agire da solo. Nel testo approvato si chiede il coinvolgimento diretto dei cittadini, invitati a segnalare i casi di disturbo attraverso un forum apposito.

La partecipazione attiva di tutti – residenti, forze dell’ordine ed esercenti – sarà cruciale per riportare il centro storico a un livello di vivibilità accettabile, garantendo che le notti possano tornare a essere utilizzate per quello che dovrebbero: dormire in pace.

