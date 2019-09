La sede del Municipio Roma V in via Prenestina 510 fa schifo

Alcuni cittadini ci hanno segnalato lo stato di degrado e di incuria in cui versa sia il piazzale che le aree interne alla sede del Municipio Roma V di via Prenestina, 510.

Nell’area parcheggio un cespuglio spontaneo probabilmente destinato a diventare, visto la celerità con cui l’amministrazione interviene nella manutenzione del verde, un albero di grandi dimensioni.

All’interno invece, una vegetazione in gran parte composta da erbe infestanti, foglie a non finire e cartacce, segno evidente della mancanza di un decente servizio di pulizia e di manutenzione per uno spettacolo non certo edificante

per le centinaia di cittadini che quotidianamente si rivolgono agli uffici ed in particolare al servizio anagrafico, sia quello del salone che quello posto sul retro.

Lo spettacolo poco edificante a cui devono assistere i cittadini “dura poco” mentre quello a cui invece sono costretti impiegati e funzionari, dura di più ed è decisamente più fastidioso dato che devono coabitare con formiche e insetti vari tra cui fameliche zanzare.

Il tesoretto di oltre 700.000 € per la manutenzione ordinaria e straordinaria dichiarato in più occasioni dall’assessore all’ambiente Dario Pulcini come mai non può essere in parte utilizzato per sanare questa incresciosa situazione?

Ma per le Zanzare e Formiche il Municipio non può richiedere l’intervento di Ama Spa?