“Il Municipio XIV rifiuta servizi ai disabili”

“È inaccettabile quanto accaduto presso l’ufficio anagrafico del municipio XIV, dove una cittadina disabile non ha potuto ottenere il duplicato della carta di identità dopo che era stata rubata insieme al portafoglio e ciò in quanto vengono gestite soltanto sette emergenze al giorno.

“Oltre al danno la beffa in quanto, non avendo la carta di identità, la cittadina non potrà ritirare la nuova carta del reddito di cittadinanza e di conseguenza non potrà pagare in municipio la tassa per la copia della carta neanche nei prossimi giorni. Senza considerare la nuova fila e la nuova difficoltà per lei, disabile, di andare in municipio. È vergognoso che l’ente di prossimità a guida grillina sia contro i disabili e fa di tutto per complicargli la vita. La condizione degli uffici municipali è inaccettabile ed i cittadini in difficoltà vanno sempre aiutati tanto è vero che ci sono normative comunali, nazionali ed europee che lo sostengono. Invitiamo il presidente del XIV municipio Alfredo Campagna ad attivarsi per tutelare i diritti dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli.

“Rammentiamo agli amministratori grillini che il municipio dovrebbe essere il presidio istituzionale di riferimento più prossimo dove il cittadino, in particolare colui che si trova in condizioni di disabilità, è accolto e guidato nelle regole della pubblica amministrazione e pertanto è inaccettabile creare ostacoli nel rilascio di documenti quali la carta di identità a seguito di furto. A tal proposito abbiamo predisposto una specifica interrogazione al fine di evitare in futuro tali discriminazioni, peraltro vietate dalla normativa internazionale”.

Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia Mauro Gallucci, delegato del partito alla Protezione Civile Roma, Francesco Figliomeni vice presidente Assemblea Capitolina, Chiara Colosimo consigliere regionale, Fabrizio Ghera capogruppo in Regione Lazio.