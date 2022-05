“Il museo come non l’hai mai visto” una iniziativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Roma in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Museum (OdV). Sarà realizzato nella sala Pietro da Cortona e all’interno della Pinacoteca dei Musei Capitolini mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 11.00, un evento di sensibilizzazione per favorire l’accessibilità museale.

La proposta è quella di far conoscere come sia possibile agevolare la fruizione dell’opere pittoriche e scultoree da parte delle persone non vedenti e ipovedenti, mediante un percorso tattile organizzato sui dipinti e sculture attraverso la sollecitazione della rappresentazione immaginativa delle opere, utilizzando canali alternativi alla percezione visiva, permettendo quindi la rielaborazione autonoma del messaggio artistico al di là del dato sensibile.

L’iniziativa prevede la partecipazione dei Componenti della Commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro di Roma Capitale, i quali saranno invitati a vivere un’esperienza sensoriale al buio condotta da persone con disabilità visiva, ognuna delle quali spiegherà un’opera.

L’itinerario, che prenderà in esame opere pittoriche e scultoree, offrirà alle persone bendate, un’esperienza percettiva totale, aumentata dalla sensazione della bellezza e dalla persistenza di quanto esperito nella memoria del visitatore.

“Ad oggi per i non vedenti e gli ipovedenti, l’accessibilità, è ancora una chimera” – ci spiega Giuliano Frittelli presidente dell’Uici di Roma – “per questo stiamo lavorando, affinchè la cultura sia fruibile per tutti. Abbiamo un sogno, che in occasione del giubileo 2025, Roma diventi la capitale d’Italia dell’accessibilità”.

Alla presentazione degli Autori delle opere, nel loro contesto storico, faranno seguito:

– una accurata lettura di disegni in rilievo, appositamente predisposti, che riproducono le varie

fasi di elaborazione artistica;

– l’ascolto di pagine drammatizzate evocative dei soggetti rappresentati e di brani musicali che,

nel rapporto timbri-toni, suggeriscono l’atmosfera propria dei singoli dipinti;

– sollecitazioni olfattive, richiami analogici e sinestetici.

‘Giornata internazionale dei musei’ – EDIZIONE 2022

La ‘Giornata internazionale dei musei’ si celebra il 18 maggio, in tutto il mondo, l’obiettivo è avere consapevolezza del fatto che, i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.

Dedicata quest’anno al tema ‘Il Potere dei Musei’, perché I musei hanno il potere di trasformare il mondo attorno a sé attraverso prospettive come Il potere di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità: i musei sono diventati terreni di gioco innovativi, in cui le nuove tecnologie possono essere sviluppate e applicate alla vita di tutti i giorni. L’innovazione digitale può rendere i musei più accessibili e coinvolgenti, aiutando il pubblico a comprendere concetti complessi con differenti connotazioni.

Fonte: https://www.icom-italia.org/international-museum-day-2022-il-potere-dei-musei/

Sito ufficiale della Giornata Internazionale dei Musei: https://imd.icom.museum/