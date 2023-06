La Biblioteca Quarticciolo presenta la prima edizione del progetto ‘Il Museo degli oggetti viventi’, uno spazio aperto alla cittadinanza in cui riflettere e rielaborare in maniera creativa il rapporto con gli oggetti che affollano la nostra esistenza.

Ad ogni partecipante verrà proposto di scegliere un oggetto in suo possesso che lo rappresenti e che vorrebbe idealmente lasciare come testimonianza di sé – una cosa capace di raccontare un frammento della nostra personalità, del nostro vissuto, di quanto è accaduto o sarebbe potuto accadere.

Durante una serie di incontri, guidati da Carlo La Chimia, scrittore e formatore in ambito multimediale, ogni componente del gruppo sarà stimolato a elaborare una narrazione legata all’oggetto scelto.

Gli scritti potranno spaziare tra generi e forme differenti e diventeranno parte integrante di una performance conclusiva, un Museo degli Oggetti Viventi allestito tra i locali della biblioteca.

Il progetto è aperto a tutti e gratuito.

L’incontro di presentazione del progetto, durante il quale verranno comunicate le modalità e le date del laboratorio, si terrà nel mese di settembre.

Per informazioni, potete scriverci a ill.quarticciolo@ bibliotechediroma.it

Carlo La Chimia è formatore in ambito CINE-TV. Ha svolto seminari, workshop e master in sceneggiatura cinematografica e televisiva, montaggio digitale, regia e drammaturgia. Ha condotto laboratori di cinema e multimedialità e ha ideato e montato documentari, spot sociali e video divulgativi per conto di Regione Lazio, Comune di Roma, cooperative sociali e associazioni.