Il Natale di musica e gioia del Coro Accordi e Note

Come ogni anno, nel mese dicembre il Coro Accordi e Note è impegnato in incontri musicali dedicati al Natale.

L’appuntamento ormai tradizionale con il concerto di Natale al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma si è tenuto il 20 dicembre, con un programma che ha spaziato tra brani famosi della tradizione natalizia (Tu scendi dalle stelle, Deck the hall, Have yourself a merry little Christmas, Oh happy day, Joshua fit the battle of Jericho) e brani tratti dal vastissimo repertorio del Coro, ognuno dei quali è stato introdotto dal direttore del coro M° Roberto Boarini, in veste di presentatore ufficiale della serata.

L’evento è stato organizzato dal Coro in collaborazione con l’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, sotto la direzione artistica del M° Roberto Borini e il coordinamento della Presidente Palmira Pasqualini. Il Coro è stato accompagnato al pianoforte dal M° Marco De Santis.

Il 22 dicembre il Coro ha partecipato ad Allerona (Terni) alla 14ª Rassegna di Corali Polifoniche Natale 2019 “…un canto vien dal ciel…”, su invito dell’organizzatore Coro Polifonico Canto Libero diretto dal M° Maria Luisa Manno. All’evento, patrocinato della Regione Umbria e del Comune di Allerona e tenutosi nella meravigliosa chiesa di Santa Maria Assunta (XV sec.) ha preso parte anche il Coro polifonico Sardos in su Coro (direttore M° Eugenio Dalla Noce), un gruppo i cui coristi risiedono in Toscana ma arrivano da zone diverse della Sardegna ed ha lo scopo di ritrovarsi insieme per cantare e far conoscere la bellezza della tradizione musicale sarda.

Ogni coro ha cantato in maniera diversa il Natale ma con un’intenzione comune, quella di regalare momenti serenità, di allegria, voglia di stare insieme attraverso l’emozione e la magia che la musica riesce a creare e trasmettere. Per la chiusura della serata i tre cori riuniti hanno eseguito il brano Adeste Fideles.

E grazie alla speciale ospitalità del Coro Canto Libero, dopo il concerto ci si è ritrovati insieme per un momento di convivialità dove i cori hanno avuto l’occasione, fondamentale, di approfondire la conoscenza e scambiare attraverso il canto le proprie tradizioni musicali.

Perché il Natale è semplicemente questo: accoglienza, unione, condivisione.

Foto Franco Giorgi

Per info:

Coro Accordi e Note – Centro Culturale Lepetit

Via Roberto Lepetit, 86 – 00155 Roma – Tel. 06/2283794

email: culturalepetit@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Coro-Accordi-e-Note-141473445864589

Maria Mimmo