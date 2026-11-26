Dopo aver attraversato per tutta l’estate le borgate romane, trasformando cortili, mercati, bar, parchi e strade in palcoscenici a cielo aperto, Roma Borgata Festival torna dal 10 al 20 dicembre con un’edizione speciale dedicata al Natale.

Questa volta la geografia del festival si concentra nel Municipio VII, tra Villa Lais e il Circolo Sportivo Le Mura, con un programma gratuito di musica, teatro, laboratori, circo contemporaneo e performance che porta lo spirito delle feste nei luoghi della vita quotidiana, fino a trasformare i tavoli di un pranzo natalizio in una platea.

Un nuovo capitolo del progetto di A.S.A.P.Q. che continua a ridisegnare la mappa culturale della Capitale, facendo delle periferie non soltanto lo scenario degli spettacoli, ma le protagoniste di un’esperienza collettiva.

Portare lo spettacolo fuori dai luoghi tradizionali della cultura, abitare gli spazi della città e restituirli ai cittadini attraverso nuove occasioni di incontro e partecipazione è, fin dalla sua nascita, la vocazione del Roma Borgata Festival, è così che le festività natalizie diventano occasione per accorciare ulteriormente le distanze tra artisti e pubblico, tra chi crea e chi guarda, trasformando luoghi familiari in spazi di condivisione, sperimentazione e immaginazione collettiva.

Domenica 13 dicembre si cammina nel parco con le cuffie sulle orecchie, dentro una passeggiata teatrale ispirata a Isaac Asimov: Soliloqui Positronici.

Nella stessa giornata si continua ascoltando le piante diventare musica: con Botanical Soundscape, Mario Russo traduce in suono i loro segnali bioelettrici. Sabato 19 dicembre è la volta di una carovana di circo contemporaneo attraverso gli specchi di Escher: Pacifer, del Collettivo Flaan, una performance che si muove tra il parco e il suo immaginario.

Il teatro entra anche dove lo sport si racconta da sempre. Giovedì 10 e 17 dicembre, alle 19, il Circolo Sportivo Le Mura ospita Bar Campioni, il format del Roma Borgata Festival che porta il teatro nei bar di quartiere e nei circoli sportivi. Protagonisti dei monologhi sono campioni dimenticati e storie di riscatto attraverso lo sport. Il 10 dicembre Ariele Vincenti racconta, con Il ciclista incatenato, la parabola di Vito Taccone, il “Camoscio d’Abruzzo” accolto da settantamila persone ad Avezzano e poi lasciato solo davanti a un’accusa ingiusta. Il 17 dicembre Matteo Cirillo porta Peter Norman – L’eroe dimenticato, la storia dell’atleta australiano che nel 1968 salì sul podio olimpico accanto ai pugni alzati di Tommie Smith e John Carlos e pagò quel gesto con l’isolamento e l’oblio.

Il programma si chiude domenica 20 dicembre a Villa Lais con un vero e proprio Pranzo di Natale, animato da una serie di attività, tra cui il concerto a cappella di Le Mani Avanti, tra pop e canzone d’autore, diretto dal Maestro Gabriele D’Angelo e la Tombola Performativa a cura di Emiliano Morana, in cui interventi teatrali esilaranti si alterneranno alle estrazioni dei numeri.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Programma completo e informazioni su www.romaborgatafestival.it.

Un progetto di A.S.A.P.Q a cura di Alessandra Muschella, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE. Con il patrocinio di Municipio VII di Roma.

Come arrivare:

Metro A – Furio Camillo | Stazione Ferroviaria – Roma Tuscolana | Linee Bus – 16,85

Info e contatti: [email protected]

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