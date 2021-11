Il nuovo consiglio e la giunta del III municipio

Insediati il 5 novembre 2021 il nuovo consiglio e la giunta del municipio III dopo le elezioni di ottobre, “nel più breve tempo possibile” ha dichiarato il presidente Paolo Emilio Marchionne.

Durante la seduta è stato eletto come Presidente del Consiglio, Filippo Maria Laguzzi (nella foto) (Partito Democratico). I vice presidenti sono Francesca Farchi (Roma Futura) e Fabrizio Santinelli (Fratelli d’Italia).

La nuova Giunta del III municipio

Paola Ilari (vicepresidente): Politiche educative e scolastiche, Edilizia e Verde scolastico.

“L’emozione è stata grande dopo tanti anni di lavoro sul territorio, ringrazio Paolo Emilio Marchionne che mi ha scelta come vicepresidente e Assessore alle Politiche Educative e scolastiche, Paolo sa quanto per me la politica sia sempre stata prima di tutto servizio per il bene Comune, adesso è fondamentale lavorare uniti per contrastare tutte le diseguaglianze che questa pandemia ha amplificato ridare speranza alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi.

Seminare amore e non odio. Ricucire i territori e renderli tutti eguali. Con questo spirito porterò avanti il mio incarico vicino sempre alle cittadine e i cittadini soprattutto chi più ne ha bisogno. Sarà mia premura girare tutto il grande territorio del terzo municipio per ascoltare e conoscere sempre di più”.

Maria Romano: Politiche sociali, Servizi alla persona, Politiche sanitarie e Politiche abitative.

“Ringrazio il Presidente Paolo Marchionne che mi ha voluto nella sua giunta come Assessore alle Politiche Sociali, Servizi alla Persona,Politiche Sanitarie e Politiche Abitative. È per me un grande onore questo riconoscimento al lavoro svolto in questi tre anni e un impegno a continuare a lavorare insieme a tutte le realtà sociali per rendere il nostro Municipio e la nostra Comunità ancora più inclusivi e solidali”.

Matteo Pietrosante: Attuazione urbanistica, Lavori pubblici, Mobilità e Politiche giovanili.

“Continuerò a lavorare sulle materie di cui mi sono occupato da Consigliere ma sopratutto da Presidente di Commissione.

Un enorme in bocca a lupo al resto della Giunta con i quali collaboreremo al meglio per migliorare il nostro territorio.

Un augurio di buon inizio consiliatura anche a tutti i colleghi Consiglieri Municipali, di maggioranza e di opposizione, con i quali ho intenzione di collaborare in modo diretto e costruttivo nel fondamentale rispetto del ruolo del Consiglio.

Ci sarebbero altri ringraziamenti da fare, ci sarebbero tante emozioni da raccontare, ma il tempo per farlo non mancherà.

Al Lavoro, Alla Lotta”.

Matteo Zocchi: Politiche ambientali, Rifiuti, Transizione ecologica, Agricoltura e Sport.

“Una grande emozione. Ringrazio Paolo Emilio Marchionne per la fiducia che spero di ripagare ogni giorno con l‘impegno sul territorio che in questi anni non è mai mancato.

Buon lavoro al nuovo consiglio insediatosi oggi, saranno cinque anni intensi, abbiamo il dovere di migliorare la vita delle persone di questo municipio e di questa città”.

Christian Raimo: Politiche culturali;

Raimo nelle poche battute dopo la sua nomina ha espresso il desiderio di non far rimpiangere il precedente assessore del quale gli è stato riferito che: “si è fatto un discreto mazzo nei tre anni precedenti. Ci sono così tanti grazie da dire che ci metterò l’intera consiliatura”.

Biancamaria Rizzo: Urbanistica, Rigenerazione urbana, Fondi europei, statali e regionali, Partecipazione e Valorizzazione del patrimonio.

Paolo Emilio Marchionne: il presidente ha tenuto per se le deleghe in materia di Pari opportunità, Personale, Bilancio, Commercio, Artigianato, Attività produttive, Sicurezza e Polizia locale.

Nella foto, da sinistra, Biancamaria Rizzo, Maria Romano, Paola Ilari, Marchionne, Matteo Pietrosante e Matteo Zocchi.

“Ci sono cose urgenti da fare, – ha dichiarato Marchionne – dare continuità e forza ai servizi sociali sul territorio, ripulire i quartieri, raccogliere la sfida su casa, lavoro, inclusione e ambiente che viviamo oggi, dotarsi del personale sufficiente e adeguato a fare tutto questo. Buon lavoro a tutte le consigliere e i consiglieri, alla giunta, a tutti noi. Questa è la squadra che ho scelto per affiancarmi nel percorso.”.

Nuovi consiglieri

Pietrosante, Raimo e Zocchi hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consiglieri e a loro subentrano in consiglio: Roberto Casamento (Pd); Stefano Sampaolo e Francesca Farchi (Roma Futura).

Sinistra Ecologista fuori dalla Giunta e esce dalla maggioranza

Il consigliere Simone Filomena durante il consiglio non ha nascosto il suo disappunto. “Questa mancanza di coinvolgimento nella giunta – dichiara – ci ha lasciato perplessi, con grande dispiacere e a malincuore anticipo che mi confronterò con le forze politiche che rappresento per decide se continuare o meno a far parte della maggioranza e con quali modalità”.