Il Palazzo dei Congressi dell’Eur intitolato a De Gasperi: approvata la mozione in Campidoglio

L’attuale Palazzo dei Congressi dell’Eur, ora in fase di restauro, potrebbe presto essere intitolato ad Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

L’iniziativa, partita dalla presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, Mariapia Garavaglia, ha ottenuto un ampio consenso politico grazie a una mozione presentata in Campidoglio da Francesco Carpano e Rachele Mussolini di Forza Italia, e sottoscritta anche dal consigliere del Partito Democratico Yuri Trombetti. La proposta è stata approvata il 1° ottobre, evidenziando l’importanza di commemorare una figura cruciale della storia italiana e europea.

La campagna per intitolare il prestigioso edificio a De Gasperi ha preso slancio il 18 settembre con una raccolta firme lanciata su Change.org, che ha superato rapidamente le 900 adesioni.

La petizione sottolinea il ruolo chiave di De Gasperi nella ricostruzione dell’Italia post-bellica e nella creazione dell’Europa unita. Il comitato “Gli amici di piazza Nicosia”, che promuove la memoria della Democrazia Cristiana, ha dato un forte sostegno all’iniziativa.

Dal punto di vista politico, la proposta ha trovato sostegno trasversale in Campidoglio, con Forza Italia e il Partito Democratico in prima linea. Carpano e Mussolini hanno commentato: “De Gasperi ha scelto il mondo libero, l’economia di mercato e l’integrazione europea, scelte che segnano ancora oggi il nostro tempo. Intitolargli un edificio iconico come il Palazzo dei Congressi sarebbe un tributo appropriato a una figura così significativa per la storia d’Italia.”

La scelta di De Gasperi per questa onorificenza non è casuale. Cofondatore della Democrazia Cristiana nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, De Gasperi ha svolto un ruolo determinante nel Comitato di Liberazione Nazionale e nella ricostruzione del Paese. Dopo anni di emarginazione politica sotto il regime fascista, divenne il primo Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Nell’agosto 2024, si sono celebrati i 70 anni dalla sua morte, avvenuta in Trentino, sua terra d’origine.

La proposta ora attende il parere dell’Eur S.p.A., che gestisce l’edificio. Se la strada dovesse risultare impraticabile, gli autori della mozione hanno indicato che verranno valutate altre opzioni per onorare la memoria di De Gasperi in un luogo significativo della Capitale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙