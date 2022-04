Il Parco Aldo Tozzetti ha bisogno di illuminazione

Ci siamo occupati in più occasioni del Giardino e degli “Amici del Parco Tozzetti” e del loro appassionato lavoro volontario nello spazio verde di cui hanno ottenuto l’adozione, l’ultima è stata il 17 maggio 2020 (vedi articolo al fondo di questo)

“Gli amici del parco Tozzetti”, è un’associazione di volontari che da anni si prende cura di una delle aree verdi di Colli Aniene, nel IV Municipio. Hanno comprato recentemente un decespugliatore, un trattore e come sempre si sono dati da fare per rimettere a nuovo il giardino, da loro adottato, facendolo diventare di nuovo un luogo in cui è piacevole sostare.

Il Comune di Roma, come è noto, ha concesso in adozione l’area all’associazione (costituitasi recentemente). Loro stanno curando il parco profondendo tutto il loro impegno. Hanno installato persino le ‘dog toilet’, è questo è una delle poche aree verdi in città ad averle”.

Al presidente del IV Municipio hanno però chiesto l’installazione dell’illuminazione pubblica e i giochi bimbi per renderlo ancora più attraente e fruibile e perché possa essere un punto di riferimento per il quartiere anche dopo il tramonto.

Il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti ha assicurato: “Procederemo con uno studio di fattibilità considerato che al di sotto del parco esiste un parcheggio, i giochi, invece saranno sicuramente installati con più facilità”.

Vedremo e riferiremo.

Intanto complimenti e lunga vita all’Associazione.