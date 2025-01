Il parco di Centocelle si rinnova: inaugurata una nuova area giochi tra storia e futuro

Nel cuore di Roma Est, dove il verde sembra combattere da anni per emergere tra cemento e vecchie lamiere, una nuova promessa di rinascita si è fatta strada: l’apertura di un’area giochi per bambini nel parco di Centocelle, in via Casilina 761.

Un piccolo universo fatto di altalene che oscillano nel vento, amache che invitano al relax, tronchi che sembrano raccontare storie lontane, e uno scivolo che sembra spingere i piccoli verso il cielo.

Ma tra questi giochi, c’è un protagonista speciale: un aereo biplano in legno, simbolo di un passato che ha reso questo luogo unico al mondo.

Un campo che ha visto il volo dei sogni

Era l’aprile del 1909. Su un terreno polveroso, ai margini di una Roma ancora lontana dal caos moderno, due fratelli americani, Wilbur e Orville Wright, scrivevano la storia.

Qui, nel silenzio rotto solo dal rombo di un motore sperimentale, il Flyer solcava il cielo per la prima volta in Europa. Quelle dimostrazioni pionieristiche portarono l’umanità a credere che nulla fosse impossibile.

Oggi, un cartellone con QR code accoglie i visitatori, raccontando questa storia straordinaria. È un invito a fermarsi, a immaginare quei giorni, a riscoprire il legame tra il sogno di volare e la terra di Centocelle, dove quel sogno si è librato nell’aria per la prima volta.

Il Municipio V:

“Un altro piccolo passo in avanti per il parco archeologico di Centocelle, che da qualche giorno ha una nuova area ludica – spiegano il presidente del municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci -. Seguiranno gli altri interventi relativi agli accessi, ai camminamenti, agli arredi, all’area cani, alle attrezzature sportive e alle bonifiche. Proseguono i lavori lungo il versante di viale Palmiro Togliatti e nell’area dell’ex Stazione di servizio di via Casilina 900“.

Gli interventi sulla Togliatti

A pochi passi dalla nuova apertura di un’area giochi per bambini , un’altra battaglia è in corso: la rimozione definitiva delle lamiere degli autodemolitori, che per decenni hanno oscurato la bellezza di questo parco.

Gli interventi dovrebbero concludersi nel giro di un paio di mesi e permetteranno poi di realizzare un nuovo accesso al parco.

Che, secondo la promessa del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dovrebbe diventare il “Central park di Roma est”.

