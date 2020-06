Il Partito Animalista Italiano dice basta al maltrattamento degli animali

Dopo i tanti e ripetuti maltrattamenti degli animali, il Partito Animalista Italiano ha presentato una nuova proposta di legge per combattere seriamente questa assurda piaga sociale. I firmatari sono: Cristiano Ceriello; Bruno Cimino; Nicola Carrara; Alberto Montoro; Annunziata Bruno; Luciano Ratini; Gigliola Di Libero; Antonella Coppo; Marco Santilli; Isabella Campana; Alessandra Ferraioli.

Sono cronaca dei nostri giorni gli animalicidi in varie regioni d’Italia e all’estero, come il cane di Priolo, in Sicilia, legato ad un’auto in corsa, dei canili lager scoperti in Calabria, Campania, Piemonte e Lombardia, dell’elefantino dilaniato da un petardo nascosto in un ananas che aveva ingerito.

Pene più severe di quelle già previste nel Codice civile e penale, dunque, per “chi con crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale; per chi con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e per chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”.

Inoltre, il Partito Animalista Italiano ha inserito nella proposta di legge che chiunque venga condannato ai sensi dell’art 544 ter del codice penale sia sottoposto, per un periodo da tre a cinque anni, alle seguenti sanzioni amministrative:

sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario;

sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi dalla Pubblica Amministrazione.”

In caso di condanna ai sensi dell’art. 544 bis del codice penale, comma secondo, se il reato è avvenuto “per futili motivi, con crudeltà o sevizie”, le sanzioni riportate nell’art. 1 sono aumentate di un terzo.