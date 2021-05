Il Partito Democratico e i Giovani Democratici del V Municipio sostengono Mauro Caliste

Ieri, durante il Direttivo del Partito Democratico V Municipio, è stato ufficializzato a larga maggioranza l’appoggio a Mauro Caliste come candidato alla carica di Presidente del Municipio per le primarie del centrosinistra.

Questa scelta rappresenta oggi un importante fattore di unità tra le diverse anime del PD che si erano trovate su posizioni diverse nel precedente congresso.

Chiaro è stato sin da subito che Mauro fosse l’unico candidato possibile per un centrosinistra diverso, vicino al cittadino, ai giovani e vincente.

Da moltissimo tempo è impegnato, con in tasca la tessera del PD, in un largo giro di ascolto di tutte le voci del nostro territorio. Il suo motto “protesta proposta” riassume esattamente quello che per la comunità del Partito Democratico è fare politica, ma purtroppo va in aperta controtendenza verso quello che è oggi tutta la politica, fatta di scontri e insulti. Mauro è un uomo di esperienza e garanzia che può fare da raccordo con tutte le realtà territoriali che in questi anni hanno sofferto una politica superficiale e inconcludente.

I ragazzi dei Giovani Democratici, in special modo, ormai lavorano da tempo con Mauro e hanno avuto modo di apprezzarne la passione, la quotidianità, la costanza, l’impegno e anche quanto creda in questa missione.

La politica non è solo idealità e impegno ideologico, ma è anche un fatto umano.

Mauro, per noi, rappresenta tutto questo e, proprio per questo, gli facciamo un grande in bocca al lupo!

Riccardo Vagnarelli (Segretario PD V Municipio)

Simone Battaglia (Segretario GD V Municipio)

Sergio Scalia (Presidente Direttivo V Municipio)