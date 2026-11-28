Siamo diventati tutti esperti di previsioni meteo e di cambiamenti climatici (me compreso). Però una vera coscienza ecologica resta ben lontana dalla vita quotidiana della maggioranza delle persone.

Quanti, ad esempio, fanno seriamente la raccolta differenziata? Per non parlare dello scempio sistematico del territorio che poi diventa causa di grandi disastri naturali (vedi l’alluvione lampo in Nepal del 26 agosto e le drammatiche conseguenze). Anche la politica e i media hanno le loro colpe…

Una volta c’era il colonnello Bernacca, le previsioni del giorno sui quotidiani e “rosso di sera bel tempo si spera”. Oggi se ti azzardi a chiedere in pubblico che tempo farà domani, i presenti sfoderano i telefonini con la velocità di Clint Eastwood e Lee Van Cleef in un film di Sergio Leone: «Qui dice che domani piove dalle 13 alle 15, poi la temperatura sale di 4 gradi». «A me risulta che domani non pioverà, ma l’umidità sarà sopra il 95%», «Meteo-punto-boh mette moderatamente nuvoloso fino al 15 novembre alle 17 e 23, mentre per Meteo-punto-bah fra otto minuti e mezzo grandina da qui fino al palazzo di fronte, mentre due isolati più avanti è previsto vento caldo sub sahariano da sud-est».

Per non parlare dei temporali, specie quelli ultrapopolari, che spediscono gli inviati sui viadotti autostradali, esposti alle intemperie in tristi pose da persone da marciapiede, per documentare il 21 febbraio che «qui al Brennero nevica ormai da diverse ore». Giornalismo d’assalto, roba che il Watergate era un’inchiesta del Corriere dei piccoli.

Il clima è impazzito, si dice, ma la gente non è che stia tanto bene. In Italia, i siti meteo commerciali più visitati registrano fatturati multimilionari, sostenuti da milioni di utenti unici giornalieri e accordi pubblicitari e televisivi stabili, ad esempio: ilMeteo.it, – che risulta essere il sito di previsioni più consultato d’Italia – registra una media di 42 milioni di visite al mese, si attesta su un fatturato di circa 12-13 milioni di euro. A fronte di questi ricavi, gli utili netti superano spesso i 6 milioni di euro, gestiti con team molto netti (circa 13-14 dipendenti): più del pallone offerto dalla Gazzetta dello Sport.

Ma tutte queste previsioni ci azzeccano?. Poco importa. Sicuramente, però, orientano i comportamenti di massa. E se una domenica di sole viene annunciata per sbaglio come una giornata di maltempo, si svuotano gli alberghi e gli stabilimenti balneari e si riempiono le pagine di giornali con dichiarazioni intelligenti tipo quelle – mi ricordo – di un governatore del Veneto, che dopo una Pasquetta andata a monte perché ingiustamente gufata dai meteorologi, se ne uscì con la richiesta, a Il Meteo, di oscurare le previsioni sulla sua regione. “Facciamo un’area tutta nera, non ci importa nulla.”

Il governatore minacciò di avviare una procedura di richiesta danni ai gestori dei siti internet se avrebbero continuato sulla loro strada. Torniamo alle previsioni per macro aree, torniamo alla semplicità, come Papa Leone che dice “La pace sia con voi”. Pensiamo di essere meglio di Dio? Per adesso, a salvarsi è proprio il Padreterno, destinatario per secoli dei reclami climatici, ma almeno dalle citazioni in giudizio di qualche sprovveduto governatore.

Naturalmente, come nella migliore delle tradizioni italiche, a tanta ossessione verso l’arte divinatoria delle nuvole non corrisponde, a mio avviso, una uguale attenzione verso le ragioni scientifiche dei cambiamenti climatici o quelle geologiche e infrastrutturali (e politiche) per le quali con un acquazzone di quattro ore Roma si trasforma in una città lagunare o il ciclone Cleopatra fa 18 morti e 650 milioni di danni in Sardegna (è storia di un paio di anni fa).

Certo, è più facile prendersela con Cleopatra, con l’anticiclone Gedeone o con l’uragano Giuseppina (che poi, diciamolo, è chiaro che quello che mette i nomi ai cicloni fa uso di droghe pesanti) piuttosto che sanzionare penalmente (e ripeto, politicamente) chi ha sventrato le montagne per la speculazione edilizia o non ha ripulito dai detriti i letti dei canali e dei torrenti causando alla prima e violenta pioggia la metamorfosi di innocui torrentelli nel Rio delle Amazzoni. In questi giorni, causa i violenti temporali, puntualmente si sta verificando quanto detto.

“Dio perdona sempre, l’uomo perdona a volte, ma il Creato non perdona mai e se tu non lo custodisci lui ti annienterà”: lo ha ribadito, ancora una volta, Papa Francesco. Ricordandoci con la sua: “Laudato sì, mi’ Signore” che la nostra casa comune è come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla.

E così, dati alla mano, i 42 milioni di italiani che fanno previsioni sul web sono decisamente più numerosi degli italiani che fanno la raccolta differenziata: a Roma Capitale, nel Gennaio 2026, viene recuperato il 49,6% dei rifiuti urbani, contro il 69% dell’Austria, seguita da Germania (65%), Belgio (60%) e Olanda (59%). Peggio di noi Regno Unito, Spagna e Francia. Roma al momento si attesta al 38% di rifiuti avviati al riciclo, sempre se sono efficienti i siti di raccolta e che non vadano in fiamme.

Il punto è, come sempre dalle nostre parti, che quello che altrove è una questione ordinaria, da noi diventa degno di nota solo se accompagnato dalla parola “emergenza”.

“Emergenza maltempo” diventa l’alibi alla devastazione sistematica dei territori, mentre l’emergenza rifiuti, ancora perdurante di Roma, non trova soluzioni di continuità e di nessun tipo. Roba che ormai, dentro certi cassonetti della Capitale, ci puoi fare le stesse indagini stratigrafiche che fanno gli archeologi nei cantieri della metropolitana (Metro C docet). A volte vengono fuori buste della spazzatura del terzo secolo avanti Cristo. Anche per questo, ora più che mai, l’Urbe è sempre più meritatamente la “Città Eterna”.

Ma resta eterna anche la nostra convinzione che cambiano i sindaci e i governi, ma non la nostra indole indolente, che ci rende seccante anche solo buttare la scatoletta del tonno in un secchio diverso da quello dagli avanzi della cena. Avanzi, detto per inciso, che qualche chilometro più a sud del nostro sedere pesante sfamerebbero famiglie intere per settimane.

Ma è difficile sradicare l’idea che il mondo finisca a casa nostra, che la colpa è sempre degli altri, mentre piano piano, scatoletta dopo scatoletta, se magari non è vero che un battito d’ali di farfalla in Amazzonia scatena una tempesta a Timbuctu, è invece verissimo che una bottiglia di plastica gettata in mare a Civitavecchia manderà prima o poi all’inferno l’intero pianeta.

“i giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretende di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi”. (Laudato sì’ – art. 13/p.12)

Che dire: finalmente viene in nostro aiuto (e spero non in sostituzione dell’Intelligenza Umana), l’Intelligenza Artificiale. Grande amica dell’ambiente. Siamo certi?

C’è una corsa sfrenata nell’intero universo, di dotarsi di mega impianti per l’intelligenza artificiale. Sono grandi infrastrutture di calcolo ad alta densità progettuale per addestrare ed eseguire modelli di IA. Richiedono enormi quantità di energia lettrica, sistemi di raffreddamento e connessioni di rete ad altissima capacità. L’impatto ambientale di questi mega center, è al centro di forti dibattiti e preoccupazioni ecologiche, ad esempio (fonte: Google data):

Consumo energetico: negli USA e precisamente ad Abilene nel Texas, è in costruzione un mega center che richiederà 1,2 gigawatt di potenza, l’equivalente di una intera città. Il ritorno al fossile: i data center stanno integrando centrali elettriche a gas naturale e migliaia di generatori diesel d’emergenza.

Emissioni CO2: Gli studi stimano che l’espansione delle infrastrutture IA negli Stati Uniti genererà tra le 24 e le 44 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2030, una cifra paragonabile all’immissione in strada di 5-10 milioni di automobili in più.

Consumo idrico in aree a stress idrico: I chip ad altissime prestazioni generano un calore immenso e richiedono costantemente sistemi di raffreddamento idrico con utilizzo di acqua dolce. Molti dei progetti sorgono in zone semiaride o storicamente colpite da siccità. Il Texas è fra queste.

Consumo di suolo e inquinamento locale: I campus occupano porzioni di territorio enormi (spesso oltre i 600 ettari, più grandi di Central Park a New York).

Questo è un piccolo frammento di quale enorme danno ambientale è rappresentato dalla intelligenza artificiale, creata dalla “Intelligenza Umana”.

E per finire…

L’ennesimo fallimento della trenunesima Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite (COP31) sui cambiamenti climatici, conclusasi senza un nulla di fatto. Il vertice Onu punta il dito contro i responsabili della crisi: “Chi trae profitto dalla distruzione del nostro pianeta non deve mai dettare le condizioni della lotta per salvarlo”. Carbone, petrolio e gas vengono indicati senza mezzi termini come la causa principale del caos climatico. Un monito che richiama i governi al rispetto degli impegni assunti nel 2023 alla COP28 di Dubai sull’abbandono graduale ed equo delle fonti fossili.

Il 25 novembre 2026, Papa Leone XIV, al termine dell’Udienza Generale, interviene sul fallimento della Conferenza sul Clima di Antalya: “ Di fronte alla crescente frequenza dei fenomeni ambientali estremi, legati alla crisi climatica, desta preoccupazione il fatto che la Cop31 si sia chiusa senza che la comunità internazionale adottasse impegni chiari per affrontarla seriamente e con responsabilità. (Vatican News)

Il pianeta è in terapia intensiva? Ma in fondo, “chissenefrega”

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