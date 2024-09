Il Piano di Gualtieri: Trasformare Piazzale Clodio in un polmone verde

Un progetto audace per Prati: L’amministrazione cittadina si trova al centro di un dibattito acceso sull’ampliamento della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, un obiettivo ereditato da accordi con la regione e il ministero della giustizia.

Tuttavia, un crescente numero di cittadini e istituzioni sta lottando per salvare “il pratone”, l’area verde che rischia di essere sacrificata a favore di nuovi edifici.

Il sindaco Gualtieri ha messo in chiaro l’intenzione di trovare un equilibrio. “Il pratone di piazzale Clodio è un progetto che non può trasformarsi in una colata di cemento,” ha affermato, sottolineando l’importanza di minimizzare il consumo di suolo e riqualificare l’area. Per guidare queste iniziative, è stato scelto Michele Munafò, esperto dell’ISPRA e sostenitore della lotta per zero consumo di suolo.

Ma come si può ridurre l’impatto di cemento in zona? Gualtieri ha una proposta: “Vogliamo realizzare un grande parcheggio sotterraneo per liberare piazzale Clodio e trasformarlo in un nuovo polmone verde per la città.”

In parallelo, l’amministrazione sta sviluppando un altro progetto che riguarda Prato Falcone, un’area vulnerabile al traffico.

Il consigliere municipale Renato Sartini ha suggerito di eliminare la viabilità a livello stradale, proponendo strade interrate che consentirebbero di liberare spazio per un parco verde.

“Prato Falcone è costruito su terreno di riporto e non presenta problemi archeologici,” ha spiegato. “Immaginate un parco che colleghi la Riserva Naturale di Monte Mario con il Lungotevere Della Vittoria!”

Con la riprogettazione green di piazzale Clodio e la creazione di parcheggi sotterranei, i cittadini potranno finalmente godere di spazi più salubri e accoglienti, combattendo gli effetti dei cambiamenti climatici e restituendo un po’ di verde a un quartiere in continua trasformazione.

