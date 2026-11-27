Fine settimana di forti modifiche alla circolazione stradale e al trasporto pubblico nella Capitale per la concomitanza di manifestazioni, appuntamenti religiosi ed eventi sportivi tra sabato 28 e domenica 29 novembre.

In entrambe le giornate resteranno inoltre attivi dalle 7 alle 19, in modalità sperimentale, i varchi elettronici della nuova Zona a Traffico Limitato Territoriale «Appia Antica» situati all’ingresso di via Appia Antica da via delle Mura Latine, all’intersezione tra via Appia Antica e via Appia Pignatelli e all’accesso di via Ardeatina da via delle Sette Chiese.

Fino a sabato continueranno anche i cantieri notturni di Anas sulla Tangenziale Est — tra tratto sopraelevato, circonvallazione Tiburtina e via del Foro Italico — con restringimenti di carreggiata nella fascia 22-6.

Le chiusure di sabato 28 tra il centro storico e Borgo Santo Spirito

Sabato 28 novembre l’impatto maggiore sulla viabilità del centro cittadino si registrerà tra le 14:30 e le 20 per la manifestazione nazionale legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in corteo da piazza della Repubblica a piazzale Ostiense attraverso viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, ancora via Cavour, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Circo Massimo, viale Aventino e viale della Piramide Cestia, con conseguenti chiusure al traffico e deviazioni dei mezzi Atac.

Dalle 15, in vista dell’evento delle 20 alle Corsie Sistine del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, saranno istituiti divieti di sosta in Borgo Santo Spirito da largo Ildebrando Gregori a via San Pio X, validi anche per motoveicoli, ciclomotori e monopattini.

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