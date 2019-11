Il 6 dicembre 2019 alle 17.30, alla biblioteca Rodari in via Francesco Tovaglieri 237 A, a Tor Tre Teste, Rosario D’Agata presenterà il libro Il posto dei sogni possibili. In ricordo di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore.

Il libro racconta, in forma romanzata, le vicende di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore che, attraverso politiche di tutela del patrimonio ambientale e la lotta alla criminalità organizzata, valorizzò Pollica, piccola cittadina del Cilento.