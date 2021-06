Il presidente dell’Assemblea capitolina De Vito lascia i Cinque Stelle

Marcello De Vito, ex M5S e attuale presidente dell’Assemblea capitolina, aderisce a Forza Italia. Lo ha annunciato il senatore azzurro Maurizio Gasparri in una conferenza stampa in diretta Fb, insieme al coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani.

”La mia vicenda giudiziaria – ha affermato De Vito – ha influito zero: la mia scelta sarebbe stata identica. Mi sarei sempre rivolto a questa area politica che culturalmente ha sempre contrassegnato le mie scelte.

Tra le reazioni al clamoroso annuncio quella di Davide Bordoni (Lega): “Saluto Marcello De Vito, che aderisce al Centrodestra. Oggi ufficialmente si completa la parabola discendente del Movimento 5 stelle in Campidoglio che non ha più i numeri per governare. Non solo, adesso nell’ufficio di presidenza capitolino con la presenza del sottoscritto unitamente a quella dei colleghi De Vito e Figliomeni viene a determinarsi una guida di Centrodestra. Una previsione di cosa ci auguriamo accadrà a breve in città. Stessa sorte anche per i numeri in Aula Giulio Cesare dove il movimento 5 stelle non ha più la maggioranza”