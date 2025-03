Il professore Andrea Lombardinilo, è il nuovo presidente della Quadriennale di Roma

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato il professore Andrea Lombardinilo nuovo presidente della Quadriennale di Roma, istituzione che promuove l’arte contemporanea attraverso una grande esposizione che si tiene ogni quattro anni.

Lombardinilo succede a Luca Beatrice, scomparso prematuramente il 21 gennaio 2024 all’età di 63 anni.

Professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Roma Tre

Insegna Sociologia dell’educazione e Sociologia dei processi culturali

Vicepresidente del Centro nazionale di Studi Dannunziani

Ex presidente della Fondazione Michetti (2022-2025)

Ha ricoperto incarichi presso l’allora Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Esperto in sociologia dei media, giornalismo e comunicazione culturale

La Quadriennale di Roma è una delle istituzioni più importanti nel panorama dell’arte contemporanea italiana, con la missione di promuovere e valorizzare le tendenze artistiche più innovative.

L’ultima edizione si è svolta a luglio 2021 presso Palazzo delle Esposizioni, mentre la prossima è prevista per quest’anno.

Con l’arrivo di Lombardinilo, la Quadriennale si prepara a un’edizione cruciale, che dovrà consolidare il ruolo dell’evento come vetrina delle nuove espressioni artistiche italiane e internazionali.

