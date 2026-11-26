Dalla messinscena telefonica del falso maresciallo delle Fiamme Gialle alla violenza fisica nell’androne condominiale. A Casalotti, quadrante ovest di Roma, una truffa orchestrata ai danni di una coppia di coniugi è degenerata in rapina prima di concludersi con l’arresto di un 26enne ucraino da parte della Polizia di Stato.

Determinante, per il successo dell’operazione condotta dagli agenti del XIII Distretto Aurelio, è stata la collaborazione di un vicino di casa che ha seguito il malvivente in fuga tenendo costantemente informato il 112.

La sequenza era iniziata con la chiamata al marito da parte di un uomo qualificatosi come maresciallo della Guardia di Finanza: secondo la versione fornita al telefono, tre rapinatori erano stati appena catturati dopo un colpo in gioielleria e uno di essi possedeva documenti contraffatti a nome della moglie, motivo per cui l’uomo doveva raggiungere la caserma per formalizzare gli atti.

Dal sospetto nell’atrio condominiale all’intervento delle volanti del commissariato Aurelio

Lasciata sola l’abitazione, un secondo complice ha chiamato la donna avvertendola che i preziosi custoditi in casa andavano verificati perché potenzialmente riconducibili alla stessa rapina e annunciando l’arrivo imminente di un incaricato per il ritiro.

La vittima ha raccolto i gioielli in una scatola ed è scesa nell’atrio, ma l’abbigliamento trasandato dell’uomo che l’attendeva l’ha messa in allarme spingendola a chiedere conferma della sua qualifica.

A quel punto il 26enne l’ha spintonata con violenza facendola cadere sulle scale, le ha sottratto la scatola ed è fuggito. Richiamato dalle urla, un vicino è accorso e ha iniziato a tallonare il rapinatore a distanza, comunicando passo dopo passo gli spostamenti agli operatori del Numero Unico di Emergenza.

Già in zona dopo la prima richiesta d’aiuto della donna, le pattuglie del XIII Distretto Aurelio hanno così rintracciato e bloccato il giovane, ora gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso e trasferito in carcere su ordinanza di convalida del giudice, mentre gli investigatori lavorano per risalire al resto della banda.

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