Il rogo quotidiano a Tor Sapienza

“14 Luglio 2020 – Anche oggi abbiamo avuto il rogo quotidiano, in questo caso si tratta dell’area ove la TAV abbatté una pineta per fare un anfiteatro come opera compensativa, struttura mai realzzata e che invece rimase in balia di se stessa comprese le due o tre panchine messe e fontanelle mai entrate in funzione e derubate dei rubinetti, Così Roberto Torre che su questo e consimili misfatti non ha mai cessato di combattere in questi anni.

“Non è la prima volta – prosegue ancora Roberto, esasperato, e come dargli torto, sul suo profilo facebook – che questo accade e nessuno ha mai preso provvedimenti. Fumo nero grazie anche ai rifiuti tra le erbacce ove la sera e la notte drogati si scambiano la merce. Una città in pieno sbando e…” seguono improperi nei confronti diGrillo e della sindaca Raggi.

