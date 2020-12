Il Roma Club Giovani Romanisti dona beni essenziali alla CoopAeL

Il Roma Club Giovani Romanisti (affiliato all’UTR), un gruppo di ragazze e ragazzi uniti dalla passione per la loro squadra del cuore, l’As Roma, ha deciso anche quest’anno di organizzare un evento solidale per le festività natalizie.

In occasione della giornata internazionale della solidarietà umana 2020 i soci del club hanno consegnato dei prodotti per l’igiene personale presso l’Ipab di piazzale Tosti.

I destinatari del gesto di beneficenza sono state le 16 persone presenti al Centro di Accoglienza situato a Tor Marancia, nel Municipio VIII.

Presso la struttura dell’Ipab sono infatti ospitati donne e uomini senza dimora che ricevono assistenza, sostegno sociale e psicologico da parte della Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus (CoopAeL), 7 giorni su 7 per 15 ore al giorno (18:00-09:00) per garantire il benessere degli utenti che vengono inseriti dalla Sala Operativa Sociale, dai servizi sociali municipali e dalle associazioni di volontariato e non, che gravitano intorno alla rete di solidarietà del territorio.

La donazione da parte del club è stata effettuata quindi alla CoopAeL che, per il secondo anno consecutivo, gestisce il Centro di accoglienza dove è stato attivato il Piano Freddo Municipale 2020-2021.

La Cooperativa è una realtà presente a Roma dal 2009 ed è da sempre attenta ai bisogni delle cosiddette “fasce deboli” della popolazione: anziani, migranti, disabili, bambini e persone che versano in condizioni di difficoltà socio economica.

Presso l’Ipab di San Michele le persone presenti non trovano solo un pasto caldo e un tetto sotto al quale dormire, ma una rete fatta di solidarietà, ascolto e supporto per l’inclusione sociale.

Gli operatori della Cooperativa svolgono ogni giorno il delicato lavoro di monitorare lo stato psico fisico nel quale versano gli utenti e segnalare le eventuali criticità, trovando una pronta risposta alle richieste di aiuto grazie alla rete dei Servizi.

La Presidente del Roma Club Giovani Romanisti ha consegnato a Noemi, la Coordinatrice del Centro Emergenza Freddo, i cesti contenenti saponi, carta igienica, shampoo, bagnoschiuma, detergenti intimi, detersivi e altri oggetti necessari per la pulizia e la sanificazione.

Il Roma Club ha affermato: “Conosciamo direttamente l’attento operato che svolge la Cooperativa da molti anni, attraverso i suoi progetti sociali. Il Centro di Accoglienza situato a piazzale Tosti rappresenta un presidio socio sanitario fondamentale per il nostro territorio, soprattutto in questo periodo di pandemia e abbiamo voluto mostrare il nostro sostegno”.

Il Presidente della Cooperativa, Costantino Giustozzi, nel ringraziare il club, ha dichiarato: “Ringraziamo i ragazzi per la donazione ricevuta. I beni legati all’igiene, che abbiamo richiesto, sono ancora più necessari in questo periodo di emergenza socio-sanitaria per evitare il contagio da covid 19, sanificando continuamente gli spazi”.

La CoopAeL ha infine sottolineato l’importanza della collaborazione anche con la rete della solidarietà per costruire una Comunità che dia supporto nello svolgersi dei servizi per la soddisfazione dei bisogni primari: “Questo piccolo gesto di solidarietà permette, soprattutto alle persone ospiti del Centro, di affrontare con maggior serenità e sicurezza questo periodo dell’anno particolarmente delicato per chi non ha una famiglia e non può godere della compagnia degli affetti e di piccoli doni materiali. Nessuno viene lasciato solo”.

F. B.