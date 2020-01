Il Salotto Romano torna giovedì 16 gennaio

Ecco il programma del Salotto Romano che avrà luogo giovedì 16 gennaio 2020, come sempre alle 16,30 nella Sala Capitolare nel Chiostro del Palazzo dei Domenicani in piazza della Minerva 42 (Pantheon).

L’incontro prevede in apertura l’usuale rubrica Curiosum Urbis, precisazioni storiche, archeologiche e letterarie a cura del prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma.

Seguirà un programma imperdibile per gli appassionati, Canzoni e vicende romane: per aprire il 2020 all’insegna della Romanità in veste di ospite ci sarà un artista di grande valore: Corrado Amici, uno dei figli dell’indimenticabile Alvaro, storico interprete della nostra canzone. Corrado, cantante lirico, voce e chitarra d’eccezione, degno erede della tradizione paterna, si esibirà in una coinvolgente panoramica della Canzone Romana, vista attraverso le vicende familiari, la propria realizzazione artistica come tenore e come componente del coro di Santa Cecilia, esperienze e aneddoti di vita romana.

Al termine, i Poeti presenti potranno esporre le loro composizioni.

L’ingresso è libero come sempre.

Nell’occasione si potrà ammirare la Mostra Hosanna in Excelsis – Il Santo Natale dal XVI al XX secolo (8ª mostra di immaginette sacre) nella Sala Capitolare fino a Domenica 12 gennaio (10-12,30/16-19).