Il settore giovanile gialloblu si tinge di azzurro

La Dream Team Roma comunica con grande soddisfazione ed orgoglio di essere stata selezionata dalla Federazione Italiana Pallavolo come una delle 118 società dell’intero territorio nazionale che riceveranno la visita e svolgeranno un allenamento con i tecnici della nazionale giovanile nell’ambito del progetto “L’Italia siete voi”.

Si tratta, rende noto il Presidente della Federazione Cattaneo nella sua lettera, di una forma di grande riconoscimento che la Federazione ha voluto ideare per incontrare e valorizzare il lavoro svolto dalle società italiane con le giovani atlete. La selezione è avvenuta attraverso i criteri ed i dati raccolti nel bando per l’assegnazione del marchio di qualità per il settore giovanile, che la Dream Team Roma conferma da ben 8 anni.

Sono appunto 118 società sul territorio nazionale, meno di 10 sul territorio laziale, 3 sulla città di Roma. Dato, questo, che rende orgoglioso tutto lo staff gialloblù. La cooperazione a questa iniziativa sarà massima, fin da ora. La visita e l’intervento sarà programmato tra gennaio ed aprile 2020, e sarà curata dai Tecnici Federali delle Squadre Nazionali: Prof. Luca PIERAGNOLI, Prof. Oscar MAGHELLA, Prof. Gaetano GAGLIARDI.

In una nota il Presidente della Dream Team Roma, dott.ssa Anna Di Ludovico, si è detta orgogliosa della notizia: “Meravigliosa notizia, a conferma che il lavoro svolto con serietà, impegno e con lo scopo di creare una gioventù con giusti e veri ideali ai quali dare anche possibliità di studio e lavoro, alla lunga ti premia”. Anche il DG Luca Liguori è intervenuto con una nota: “L’opportunità fornitaci dalla Federazione ci conferma quanto di buono stiamo facendo con il nostro settore giovanile: faremo il nostro meglio perché l’iniziativa nel suo insieme sia veicolata nel migliore dei modi e lavoreremo alla visita con la nostra consueta professionalità”. Informazioni più dettagliate verranno fornite in seguito alla pubblicazione della data ufficiale di visita.