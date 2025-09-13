Il sogno del Tevere balneabile divide l’opinione pubblica internazionale: tra suggestione e scetticismo

Un annuncio lanciato da Osaka, ma capace di fare il giro del globo in poche ore: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha promesso che entro cinque anni il Tevere tornerà ad essere balneabile.

Una visione ambiziosa, che rievoca le immagini in bianco e nero degli anni ’60, quando i romani si tuffavano nel fiume in pieno centro città.

Ma oggi la realtà è diversa, e la notizia ha scatenato un coro di reazioni internazionali che oscillano tra scetticismo, ironia e aperte stroncature.

C’è chi ha evocato il paragone con la Senna, resa balneabile a Parigi in vista delle Olimpiadi, ma solo dopo decenni di lavori titanici e non senza incidenti di percorso: gare rinviate, atleti costretti ad assumere farmaci contro l’Escherichia coli. E c’è chi ha preferito guardare direttamente dentro le acque romane.

Il Guardian non ha risparmiato critiche: il Tevere, scrive, “è tutt’altro che incontaminato”. E a supporto cita studi che parlano di microplastiche, rifiuti galleggianti, ammoniaca e batteri fecali.

Non solo: il quotidiano britannico ricorda la lentezza cronica delle opere pubbliche in Italia, chiedendosi se davvero cinque anni possano bastare.

Il coro delle perplessità si allarga. The Independent sottolinea i problemi legati al fiume Aniene e agli scarichi urbani, che rendono il Tevere pericoloso e inadatto alla balneazione. La Reuters, invece, invita a non farsi illusioni: anche Parigi, con tutti i suoi investimenti e la spinta olimpica, ha dovuto affrontare ostacoli enormi.

Dalla Germania, l’Heidenheimer Zeitung parla di un obiettivo “discutibile”, ricordando che i precedenti tentativi di riqualificazione sono naufragati già nella fase di pianificazione.

E avverte: finché ci saranno scarichi industriali e la presenza massiccia di ratti lungo gli argini, la promessa resterà un miraggio.

Nemmeno il mondo arabo resta indifferente. Il quotidiano Asharq al-Awsat rammenta che “fino agli anni ’60 era normale fare il bagno nel Tevere”, ma che poi l’inquinamento ha cambiato per sempre la storia del fiume.

E in Italia? Il fronte degli scettici era già ampio. La Società Italiana di Medicina Ambientale aveva bocciato l’idea, mentre il presidente della Regione, Francesco Rocca, l’aveva liquidata senza mezzi termini: “Una suggestione, le priorità per Roma sono altre”.

Così il Tevere, da secoli specchio e simbolo della città eterna, torna protagonista. Un fiume che custodisce storie millenarie, oggi ingombrato da plastica e scarichi.

Roma sogna di restituirgli dignità e vivibilità, ma la domanda che aleggia – da Londra a Berlino, da Roma a Riyad – resta la stessa: tra cinque anni davvero ci tufferemo nel Tevere, o resterà soltanto l’ennesima promessa a galleggiare sulle sue acque?

