Il sogno del Tevere balneabile divide l’opinione pubblica internazionale: tra suggestione e scetticismo
L'annuncio arrivato da Osaka, attraverso il sindaco Gualtieri, è stato ripreso dai giornali di tutto il mondo
Un annuncio lanciato da Osaka, ma capace di fare il giro del globo in poche ore: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha promesso che entro cinque anni il Tevere tornerà ad essere balneabile.
Una visione ambiziosa, che rievoca le immagini in bianco e nero degli anni ’60, quando i romani si tuffavano nel fiume in pieno centro città.
Ma oggi la realtà è diversa, e la notizia ha scatenato un coro di reazioni internazionali che oscillano tra scetticismo, ironia e aperte stroncature.
C’è chi ha evocato il paragone con la Senna, resa balneabile a Parigi in vista delle Olimpiadi, ma solo dopo decenni di lavori titanici e non senza incidenti di percorso: gare rinviate, atleti costretti ad assumere farmaci contro l’Escherichia coli. E c’è chi ha preferito guardare direttamente dentro le acque romane.
Il Guardian non ha risparmiato critiche: il Tevere, scrive, “è tutt’altro che incontaminato”. E a supporto cita studi che parlano di microplastiche, rifiuti galleggianti, ammoniaca e batteri fecali.
Non solo: il quotidiano britannico ricorda la lentezza cronica delle opere pubbliche in Italia, chiedendosi se davvero cinque anni possano bastare.
Il coro delle perplessità si allarga. The Independent sottolinea i problemi legati al fiume Aniene e agli scarichi urbani, che rendono il Tevere pericoloso e inadatto alla balneazione. La Reuters, invece, invita a non farsi illusioni: anche Parigi, con tutti i suoi investimenti e la spinta olimpica, ha dovuto affrontare ostacoli enormi.
Dalla Germania, l’Heidenheimer Zeitung parla di un obiettivo “discutibile”, ricordando che i precedenti tentativi di riqualificazione sono naufragati già nella fase di pianificazione.
E avverte: finché ci saranno scarichi industriali e la presenza massiccia di ratti lungo gli argini, la promessa resterà un miraggio.
Nemmeno il mondo arabo resta indifferente. Il quotidiano Asharq al-Awsat rammenta che “fino agli anni ’60 era normale fare il bagno nel Tevere”, ma che poi l’inquinamento ha cambiato per sempre la storia del fiume.
E in Italia? Il fronte degli scettici era già ampio. La Società Italiana di Medicina Ambientale aveva bocciato l’idea, mentre il presidente della Regione, Francesco Rocca, l’aveva liquidata senza mezzi termini: “Una suggestione, le priorità per Roma sono altre”.
Così il Tevere, da secoli specchio e simbolo della città eterna, torna protagonista. Un fiume che custodisce storie millenarie, oggi ingombrato da plastica e scarichi.
Roma sogna di restituirgli dignità e vivibilità, ma la domanda che aleggia – da Londra a Berlino, da Roma a Riyad – resta la stessa: tra cinque anni davvero ci tufferemo nel Tevere, o resterà soltanto l’ennesima promessa a galleggiare sulle sue acque?
