Il Tar blocca la riconversione dell’ex cinema Metropolitan: stop al progetto

Roma, via del Corso. Il sogno della DM Europa Srl di trasformare l’ex cinema Metropolitan in un grande esercizio commerciale monomarca si infrange contro il verdetto del Tar del Lazio.

La giustizia amministrativa ha respinto il ricorso presentato dalla proprietà dell’immobile, decretando la fine di un progetto che avrebbe cambiato il volto dello storico edificio, chiuso dal 2010.

Il piano di riconversione prevedeva una ristrutturazione radicale dell’ex cinema, con la creazione di un centro commerciale da 1.800 metri quadri, 51 metri quadri di uffici, e il mantenimento di una sala cinematografica ridotta a soli 100 posti, per una superficie di 318 metri quadri.

Nonostante avesse superato senza intoppi la conferenza dei servizi e ottenuto l’approvazione di una delibera di Roma Capitale nel 2019, sotto l’amministrazione Raggi, il progetto è stato bloccato dalla Regione Lazio.

Nel 2022, l’allora giunta guidata da Nicola Zingaretti ha espresso parere negativo all’accordo di programma, basandosi sulla legge regionale n. 5 del 2020.

Il nodo della questione risiede proprio nell’articolo 9 della legge regionale, che limita l’uso commerciale al 30% della superficie per il recupero delle sale cinematografiche dismesse.

La DM Europa Srl, invece, puntava a destinare l’80% dello spazio a scopi commerciali, una percentuale ben superiore al limite consentito.

Sulla sentenza, depositata il 19 dicembre, si è espressa anche l’associazione residenti Campo Marzio: “Accogliamo con sollievo e la sentenza del Tar del Lazio che ha confermato la decisione della giunta Regionale del Lazio di respingere il progetto di riconversione dell’ex cinema Metropolitan.

La presenza di adeguati spazi culturali è fondamentale in un centro storico che vive ormai di solo commercio, bar e ristoranti – si legge nella nota -, e la progressiva sparizione di cinema, teatri e librerie contribuisce alla turistificazione del centro storico di Roma, un processo in atto ormai da lungo tempo.

Il progetto presentato ricorda infatti quello che nel 2011 portò alla riconversione del cinema Étoile di piazza in Lucina in un grande negozio del lusso“.

L’ex cinema Metropolitan, un tempo uno dei luoghi simbolo del centro di Roma, resta così in una sorta di limbo. Chiuso ormai da oltre un decennio, continua a essere al centro di dibattiti e controversie.

Da un lato, la necessità di preservare il patrimonio culturale della città; dall’altro, la pressione economica per valorizzare immobili storici inutilizzati.

