Il Tar difende il trasporto locale: respinta la richiesta degli NCC stranieri

A Roma le regole si rispettano. E anche le auto nere con targa straniera devono adeguarsi. È quanto ha stabilito il Tar, respingendo il ricorso della Transnational Limousines Prevozi D.O.O., società slovena attiva anche nella Capitale, che aveva chiesto – senza successo – l’accesso alle corsie preferenziali e alle zone a traffico limitato.

La vicenda parte all’inizio del 2025, quando l’azienda aveva presentato domanda a Roma Servizi per la Mobilità per ottenere i permessi necessari a circolare nelle aree più sensibili della città.

La risposta, arrivata il 3 febbraio, è stata netta: richiesta rigettata. Motivo? I veicoli in questione erano sì autorizzati in Slovenia, ma privi delle autorizzazioni comunali italiane necessarie per operare come NCC (noleggio con conducente) a Roma.

Non rassegnata, la Transnational si era rivolta al Tar del Lazio chiedendo la sospensione del provvedimento. Ma anche in tribunale, l’azienda ha incassato un no: il rigetto dell’istanza cautelare ha confermato la legittimità dell’operato del Comune.

Dietro la battaglia legale, c’è un principio europeo: quello della libertà di stabilimento. Un diritto sacrosanto nell’Unione, ma che – come ricordato anche dal Consiglio di Stato in un precedente ricorso della stessa società – non può annullare i vincoli territoriali previsti per chi svolge servizi NCC.

Non basta avere sede a Roma o aver immatricolato un mezzo in Slovenia: per accompagnare clienti tra le vie della Capitale serve un’autorizzazione comunale specifica.

La sentenza ha trovato l’appoggio compatto dei sindacati del comparto taxi. In una nota congiunta, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal e l’Associazione Tutela Legale Taxi hanno esultato per la decisione, ma hanno anche lanciato l’allarme contro i rischi di una liberalizzazione europea incontrollata che, a loro dire, potrebbe mettere in crisi il settore del trasporto non di linea in tutta Italia.

«Non si può pensare di aggirare i vincoli territoriali aprendo sedi fittizie – scrivono –. Ringraziamo chi sta sostenendo la nostra battaglia, come Prontotaxi 6645, Samarcanda, ATI Taxi, Uti e Consortaxi di Napoli». E concludono con un appello: «Chiediamo a tutti i colleghi di non restare inerti, ma di supportare concretamente le azioni legali in corso».

Nel frattempo, resta aperta la partita nei tribunali: il giudizio di merito sul ricorso e il processo parallelo al Tribunale Ordinario sono ancora in corso. Ma per ora, sulle strade di Roma, la linea è chiara: chi vuole operare, deve rispettare le regole di casa.

