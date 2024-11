Il Telegraph attacca la Capitale: “La città non solo è deludente, è un disastro assoluto”

“Roma non è solo deludente, la città è un assoluto disastro.” Con queste parole Greg Dickinson, giornalista del The Daily Telegraph, non risparmia critiche alla Capitale durante la sua recente visita.

Dopo il New York Post, che ha criticato la famosa ‘piscinetta’ di Fontana di Trevi, anche lo storico quotidiano britannico The Daily Telegraph va all’attacco della Capitale.

Il motivo è facilmente intuibile: molti monumenti sono ‘impacchettati’ a causa dei lavori in vista del Giubileo.

Per il corrispondente britannico “la fontana più famosa del mondo sta subendo una sorta di ritocco”. Dopo aver offerto qualche dettaglio sui lavori in corso, ha spiegato che intorno al monumento è stata installata “una piccola mangiatoia che i turisti possono riempire con i loro penny”.

Ha poi aggiunto che per dare un’occhiata da vicino ai tecnici che lavorano nella fontana, bisogna spendere 2 euro “ed ha fatto storcere il naso perché spiana la strada ad un biglietto d’ingresso” che sarà richiesto in futuro.

