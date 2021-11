Il topo investigatore in via dei Berio

Il topo mi ha aiutato a settembre 2021 per gli ingombranti che venivano gettati giornalmente a via Viscogliosi; usciva con il suo impermeabile e cappellino giallo dai cassonetti dell’immondizia e mi mandava le foto sulla malefatta appena portata a termine: non poteva fotografare l’avvenimento in diretta per non correre il rischio di passare dei guai con gli “zozzoni”.

Ieri il topo investigatore mi ha inviato 2 foto, due recinzioni delimitative in via dei Berio presso il civico 8.Una foto e’ pertinente l’interno del condominio privato: reticolato in plastica rosso , qualche tondino piantato in terra, pezzetti di fettuccia in plastica di Roma Capitale sul terreno. Non se ne capisce il motivo della delimitazione ma è’ all’interno di una proprietà privata quindi non ci soffermiamo.

Ci soffermiamo però sulla seconda foto e sulla simile delimitazione sulla strada pubblica e sul marciapiede di via dei Berio angolo via Davide Campari . Ricevuta l’informazione, oggi sono stato sul posto e non ho trovato motivazioni tecniche per la chiusura, nessun aggancio con il condominio, nessun punto d’incontro tra i due reticolati delimitativi, nessun cartello informativo, nessun segnale stradale. Il tratto stradale e il marciapiede non sono accessibili.

Chiediamo al V Municipio informazioni per noi e i nostri lettori, è importante sapere le motivazioni visto che nello specifico è suolo pubblico! Siamo fiduciosi e attediamo.

Tornando verso via Tovaglieri, angolo via Viscogliosi ho fotografato un cartello del Consorzio Tor Tre Teste (foto).Lo ricordo li dal 1988. Il Consorzio non c’è più e sono passati addirittura 33 anni. Serve ancora? E occorre ancora del tempo per toglierlo?