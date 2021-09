Il topo investigatore in via Viscogliosi  

Ho scritto di elezioni a ottobre, di Assessori di livello da affiancare a buoni Sindaci, meglio se anch’essi di livello.

Ottobre non è lontano ma nemmeno troppo vicino, e dagli attuali amministratori non abbiamo ricevuto molto e non riceveremo in questo mese perché in altre faccende elettorali affaccendati.

Partiamo da via Viscogliosi. Appena passato il sotto palazzo andando verso il semaforo di via Tor Tre Teste, c’è giornalmente una discarica, con di tutto e di più.

Viene ritirata e il giorno successivo rispunta.

Una mia conoscente vedendo le mie foto mi ha scritto: questo luogo è diventato un punto di discarica quotidiano. L’AMA raccoglie, e poco dopo, ritrovi tutti i rifiuti ingombranti come rappresentati nella foto! Che vergogna!!!

Un altro conoscente aggiunge: “Incivili di professione”.

Quindi Abitare A Roma, che viene letto e tanto, scuote gli animi ambientalisti e noi insistiamo a presentare l’incuria. Altra foto.

Oltre che informare noi a posteriori, è possibile che qualche capo o responsabile AMA, dopo anni e anni di INGOMBRANTI raccolti tutti i giorni, non abbia pensato a ragionare preventivamente?

Raccogliere INGOMBRANTI ha un costo superiore per AMA e, se gli occhi degli operatori addetti al controllo (sempre che ce siano) non vogliono vedere e contare, i ragionieri in ufficio i numeri non possono ignorarli.

Hanno mai pensato di utilizzare il topo investigatore?

Non ci dovrebbero essere difficoltà, il punto di discarica è sempre lo stesso!

Ai bambini non farei mai usare la calcolatrice, farei fare le operazioni manuali, allenano il cervello. Forse i capi AMA, hanno usato troppo la calcolatrice……

Le foto sono di via Viscogliosi