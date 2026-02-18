Il V Municipio alza il livello di sicurezza dei propri uffici: dal 1° marzo arriva la sorveglianza continua
Rafforzati i controlli nelle sedi di via Prenestina, via dei Larici e viale Palmiro Togliatti
Il Municipio Roma V alza il livello di sicurezza dei propri uffici. Dal 1° marzo 2026, entrerà in funzione un nuovo sistema di vigilanza armata e ispettiva che interesserà le principali sedi del territorio, proteggendo sia i dipendenti che i cittadini che quotidianamente si recano agli sportelli.
L’annuncio è stato fatto oggi dal Presidente del Municipio, Mauro Caliste, che ha sottolineato come l’iniziativa vada oltre la semplice tutela degli edifici pubblici:
«Questo investimento significa proteggere le persone, garantire condizioni di lavoro adeguate ai nostri dipendenti e offrire ai cittadini servizi più sicuri e organizzati».
Come funziona il servizio
Il nuovo sistema, affidato alla società Urbe Vigilanza S.p.A. tramite l’Accordo Quadro di Roma Capitale, prevede due tipologie di intervento:
-
Vigilanza armata fissa: presenza costante durante l’orario di apertura presso le sedi di:
- via Prenestina 510
- via dei Larici 7
Vigilanza ispettiva: ronde e controlli dinamici, estesi anche a notte e festivi, presso:
- viale Palmiro Togliatti 983
- via Prenestina 510
L’obiettivo è creare un presidio continuativo, capace di prevenire eventuali episodi di vandalismo, intrusioni o situazioni di pericolo, mantenendo al tempo stesso la fruibilità degli uffici per cittadini e personale.
Sicurezza e qualità del lavoro
Secondo il minisindaco Caliste, il progetto rappresenta un passo importante non solo sul piano della sicurezza, ma anche per la qualità del servizio:
«La protezione degli edifici e delle persone si traduce in una maggiore serenità per chi lavora negli uffici e per chi li frequenta ogni giorno. Garantire la sicurezza significa anche migliorare l’esperienza dei cittadini».
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.