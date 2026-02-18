Il V Municipio alza il livello di sicurezza dei propri uffici: dal 1° marzo arriva la sorveglianza continua

Il Municipio Roma V alza il livello di sicurezza dei propri uffici. Dal 1° marzo 2026, entrerà in funzione un nuovo sistema di vigilanza armata e ispettiva che interesserà le principali sedi del territorio, proteggendo sia i dipendenti che i cittadini che quotidianamente si recano agli sportelli.

L’annuncio è stato fatto oggi dal Presidente del Municipio, Mauro Caliste, che ha sottolineato come l’iniziativa vada oltre la semplice tutela degli edifici pubblici:

«Questo investimento significa proteggere le persone, garantire condizioni di lavoro adeguate ai nostri dipendenti e offrire ai cittadini servizi più sicuri e organizzati».

Il nuovo sistema, affidato alla società Urbe Vigilanza S.p.A. tramite l’Accordo Quadro di Roma Capitale, prevede due tipologie di intervento:

Vigilanza ispettiva: ronde e controlli dinamici, estesi anche a notte e festivi, presso:

L’obiettivo è creare un presidio continuativo, capace di prevenire eventuali episodi di vandalismo, intrusioni o situazioni di pericolo, mantenendo al tempo stesso la fruibilità degli uffici per cittadini e personale.

Secondo il minisindaco Caliste, il progetto rappresenta un passo importante non solo sul piano della sicurezza, ma anche per la qualità del servizio:

«La protezione degli edifici e delle persone si traduce in una maggiore serenità per chi lavora negli uffici e per chi li frequenta ogni giorno. Garantire la sicurezza significa anche migliorare l’esperienza dei cittadini».

