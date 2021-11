Il verde delle case popolari a Roma

Tra le tante cose dimenticate, trascurate, come se non esistessero, non solo dall’amministrazione Raggi, ma anche da quelle precedenti, vorrei segnalare al nuovo sindaco e in particolare al presidente del IV Municipio, i giardini tra i palazzi delle case di edilizia popolare di via Luigi Tamburrano e via A. Mammucari. Giardini dove crescono moltissimi alberi, bellissime magnolie, palme, abeti e ombrosi pini. Ombrosi una volta, a dire il vero, giacché adesso questi alberi così belli, sono malati, e i rami secchi e privi di aghi, di ombra ne fanno ben poca.

Gli inquilini si sono organizzati in qualche modo, e curano le aiuole, coltivano fiori, e provvedono alla potatura degli alberi più piccoli. Ma non hanno la possibilità di provvedere alla potatura di abeti e pini, i cui rami sono talmente cresciuti da battere contro le finestre degli appartamenti. Alcuni pini, inoltre, rappresentano un ulteriore problema, giacché a causa della malattia, secernono resina in quantità eccessiva, che va a sporcare marciapiedi e macchine parcheggiate.

Gli inquilini non hanno la possibilità di curarli, e neppure possono pensare di abbatterli, poiché, non essendo di loro proprietà, potrebbe scattare una denuncia e una conseguente condanna penale. La cura del verde delle case popolari è compito, purtroppo sino ad oggi disatteso, del Comune.