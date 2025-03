Il verde pubblico in cerca di “adozione”: il Campidoglio chiama i privati

Una chiamata d’emergenza quella che arriva direttamente dal Campidoglio. Il sindaco Roberto Gualtieri e la sua squadra lanciano un appello ai privati: “Adottate le aree verdi del centro di Roma”.

L’idea è semplice – almeno sulla carta – e sa di vecchie glorie: chi decide di prendersi cura di giardini, aiuole e parchi si guadagnerà una targa celebrativa.

In palio, però, non ci sono solo piccoli angoli di verde dimenticati. Tra i 172 spazi che il Comune è pronto a cedere ci sono luoghi simbolo della Capitale, da piazza di Spagna al Circo Massimo, passando per il Pincio e l’area verde di via Veneto.

Ma dietro l’iniziativa, annunciata con un bando-lampo della durata di appena 15 giorni, si nasconde un interrogativo spinoso: perché Roma, nonostante i milioni già spesi, non riesce a prendersi cura del suo cuore verde?

Giardini storici e parchi immensi: il tesoro verde in cerca di padrone

Non è un’operazione di facciata, e basta scorrere l’elenco per rendersene conto. Insieme ai piccoli giardinetti vicino alle fermate del tram e alle aiuole dimenticate, ci sono aree vaste e prestigiose che raccontano la storia di Roma al mondo intero.

Un “pezzo” del Circo Massimo, il verde che abbraccia il Pincio, le eleganti aiuole di via Veneto (su entrambi i lati della strada), il Parco della Vittoria a Prati e persino l’iconica piazza Trilussa a Trastevere: tutti in cerca di qualcuno disposto a farsene carico per almeno un anno – e in alcuni casi anche di più.

La ricompensa? Una targhetta con il nome del benefattore, ben visibile nell’area adottata. Ma il Campidoglio non si fa illusioni: con spazi così grandi da gestire, è difficile immaginare un semplice cittadino o un comitato di quartiere che possa sostenere l’impegno.

Il vero obiettivo sembra essere un altro: attirare aziende private, puntando sul ritorno d’immagine che deriva dal prendersi cura di un angolo di Roma.

Ma i milioni dove sono finiti?

Eppure, viene da chiedersi: se i soldi ci sono, perché questo appello disperato ai privati?

Negli ultimi mesi, l’amministrazione Gualtieri ha stanziato cifre importanti per il verde pubblico. Cinque milioni di euro di mutuo solo per le aiuole del centro, altri 30 milioni per sistemare aree gioco e spazi verdi in tutta la città. E poi ci sono i fondi del PNRR, che avrebbero dovuto garantire la manutenzione di ville storiche e parchi archeologici.

Nel 2022, il sindaco e l’assessora al Verde Sabrina Alfonsi avevano annunciato un ambizioso “Piano del Verde” da 69 milioni di euro, che avrebbe dovuto trasformare il volto della città entro il 2023. Ma se questi fondi sono stati impegnati, perché Roma centro sembra lasciata al proprio destino?

Un bando-lampo e tante domande senza risposta

C’è poco tempo per rispondere. Il bando, pubblicato il 10 marzo, scadrà in appena 15 giorni. Chi vuole adottare un pezzo del cuore verde di Roma dovrà farsi avanti in fretta.

Ma chi sarà disposto a investire risorse e tempo in cambio di una semplice targa? È facile immaginare sponsor interessati a luoghi iconici come piazza di Spagna, ma chi si farà carico della manutenzione di aree immense come il Circo Massimo o il Parco della Vittoria?

Roma aspetta i suoi nuovi mecenati

L’operazione lascia un retrogusto amaro. È l’ammissione, neanche troppo velata, che le casse pubbliche non bastano più per prendersi cura del centro della Capitale. Ma è anche il segnale che qualcosa, nel grande piano promesso, si è inceppato.

Ora la palla passa ai privati. Entro la fine di marzo scopriremo se ci saranno nuovi mecenati moderni pronti a raccogliere il guanto di sfida lanciato dal Campidoglio.

Se nessuno risponderà, il rischio è che il verde pubblico – proprio quello che fa innamorare milioni di turisti – resti abbandonato a sé stesso, simbolo di un’amministrazione che, tra promesse e proclami, non riesce a mantenere il cuore della città pulito e curato.

