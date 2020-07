Il verde pubblico nel Municipio V, tra spot e flop e la finta partecipazione

Municipio Roma V. In giro per verificare lo stato di manutenzione del verde pubblico e delle iniziative affidate a Comitati e Associazioni di Volontari.

Iniziative come purtroppo accade di frequente con questa amministrazione, spinte non da un progetto proiettato a durare nel tempo, ma a solo a soddisfare l’inebriante effetto che uno spot può esercitare su rampanti soggetti desiderosi di solo di bruciare le tappe per chissà quali traguardi in una politica individualista e nelle quali la partecipazione è esercitata solo a parole.

Sono qui nell’area verde su viale G. De Chirico tra il mercato di Tor Sapienza e la tensostruttura del Volley di Tor Sapienza e ad oggi non è ancora chiara la sua destinazione. L’Assessore Pulcini, durante una kermesse sull’ambiente chiamata Festam è stato il padrino e lo sponsor della realizzazione di un Frutteto, che almeno a parole avrebbe goduto delle cure e l’attenzione di un nuovo gruppo di volontari.

Ma purtroppo qualcosa non è andato per il verso giusto e, come già abbiamo documentato con altre iniziative dell’assessorato, tutto, se non si interviene immediatamente è destinato a soccombere per effetto della calura e della mancanza di frequenti annaffiature.

Il parco di Tor Sapienza merita poi un discorso a parte. Per arrivarci bisogna destreggiarsi tra profilattici e rifiuti. Varcato il cancello dove gli Amici del Parco hanno messo in bella mostra cartelli che invitano a mantenere pulita l’area, ci imbattiamo in raccoglitori nuovi fiammanti – ma difficilissimi da svuotare – per i rifiuti, panchine nuove in similmarmo – parte delle 170 acquistate dalla Giunta Boccuzzi – ma tanti tanto degrado e assenza di manutenzione.

Uno spazio giochi dei bambini orfano di una caratteristica e teleferica che hanno preferito segare anziché riparare, così come la fontanella eliminata impietosamente.

Poi c’è un’area cani che da anni necessità della sostituzione della rete e soprattutto in quel luogo c’è necessità di frequenti controlli da parte di quanti sono preposti alla sicurezza, visto che da tempo viene frequentata da giovani senza cane e con ben altri insalubri passatempi.

Municipio V… mostrati se ci sei!