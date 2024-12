Il verde riparte dal Municipio V: cinque parchi in fase di riqualificazione

Il Municipio V di Roma si prepara a un’importante trasformazione del suo patrimonio verde. Con un investimento complessivo di circa un milione di euro, cinque parchi e giardini saranno riqualificati nel corso del 2025.

Un progetto ambizioso che promette di restituire spazi più belli, funzionali e sicuri ai cittadini, grazie a un percorso di pianificazione condiviso con residenti e comitati di quartiere.

I parchi interessati

L’intervento coinvolgerà cinque aree verdi strategiche per il Municipio V:

Parco del Torrione Prenestino (via Prenestina 73)

Parco Domenico Taverna (viale della Venezia Giulia)

Parco Roberto Almagià (via Giovanni Maggi)

Il giardino di via del Campo

Il giardino di viale Giovanni Battista Valente

Ogni spazio sarà oggetto di lavori mirati che includono il rinnovo del verde, l’installazione di nuovi arredi urbani, il miglioramento della viabilità pedonale e la modernizzazione delle aree ludiche e sportive.

Gli interventi spiegati da Caliste e Annucci:

“In questi tre anni di mandato – spiegano il minisindaco, Mauro Caliste, e l’assessore municipale al Verde, Edoardo Annucci – abbiamo investito sul verde municipale, riqualificando e realizzando nuovi parchi e giardini. Il 2025 sarà caratterizzato da un rinnovato impegno: apriremo molteplici cantieri e procederemo alla progettazione di diverse aree verdi, come quella dell’ex Borghetto degli artigiani”.

Per quest’ultima area, dopo anni di rinvii e cambi di programma, c’è stato un passo in avanti: “L’ex Borghetto degli artigiani è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, così come richiesto dalla Giunta municipale e approvato dall’Assemblea capitolina – ha fatto sapere Caliste -.

L’inserimento nel Piano prevede un investimento di circa un milione di euro per la realizzazione di un nuovo parco municipale, risorse che si aggiungono ai 500 mila euro già ottenuti dall’assessora Monica Lucarelli per la demolizione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata”.

