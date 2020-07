Il verde, un bene da preservare

Un problema che da anni si sta amplificando anche nel nostro territorio, è costituito dall’aumento esponenziale dell’infestazione dei pini ad opera del coccide cosiddetto ‘cocciniglia tartaruga del pino’ (Toumeyella parvicornis).

Qui (https://bit.ly/rmgtp) un articolo esauriente sul problema.

Sono in corso studi da parte di atenei ed enti privati, per trovare un trattamento idoneo a combattere il parassita che rischia di cambiare il panorama di interi quartieri come in passato è stato a causa del punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus).

Il nuovo ente per la gestione del verde, che auspichiamo i residenti di Giardino di Roma vorranno creare, sarà opportuno che si relazioni con gli esperti che si stanno interessando del problema, per valutare se e quali interventi sono applicabili e necessari sui pini presenti nel nostro quartiere.

www.cdqgiardinodiroma.it

E. T.