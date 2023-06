Ilaria Rossi prima al Premio Internazionale Isola d’Elba – Ascoltando i silenzi del mare

Con il racconto lungo ‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?’ edito da Edizioni Setteponti, Ilaria Rossi è arrivata Prima nella sezione Narrativa e Saggistica edita.

La cerimonia di premiazione è avvenuta sabato 17 giugno presso il Centro Culturale De Laugier di Portoferraio (Livorno).

Questo episodio diventa un dialogo formativo intergenerazionale in cui sono rappresentati i ruoli ideali di un nonno e una nipote con la voglia di comprendersi attraverso un ascolto profondo e un’inclusione ciascuno nel mondo dell’altro: l’uno con l’evento biografico vissuto con il Rastrellamento del Quadraro, e tenuto fino a quel momento segreto, l’altra con il vissuto di una ragazza che soffre di attacchi di ansia e che tenta di trovare il suo spazio nella società attuale, quella post covid. Riflettendo su quale potesse essere un elemento che accomunava i due narratori l’autrice ha visto nella libertà il valore espressivo che permette di sciogliere i legacci del conflitto con sé stessi. Libertà, resistenza e resilienza sono al centro di un libro che percorre le vie parallele – una Roma di ieri e una di oggi – che si incrociano in diversi punti con le emozioni e con le cognizioni che si sovrappongono per poi separarsi.

Un successo meritato per un’opera letteraria che il quartiere romano del Quadraro Vecchio ha potuto conoscere in anteprima in occasione di una presentazione al ‘Q44 – Festival della Libertà e della Resistenza al Quadraro’, giunto quest’anno alla sua 79° edizione. Con la copertina di Zerocalcare e la prefazione della critica letteraria Lia Bronzi, il libro ‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?’ è disponibile in tutte le librerie fisiche e online da maggio 2023.

Un riconoscimento importante per Ilaria Rossi, appassionata da sempre di letteratura e che in passato ha prodotto diverse pubblicazioni scientifiche, oltre a curare un personale blog professionale. Docente, non solo all’interno di Università, sulle tematiche legate alla psicologia. L’attività da psicoterapeuta l’ha condotta, via via, a una scoperta molto profonda dell’esperienza percettiva del vissuto umano, che successivamente è sfociata nella necessità di essere trasformata e messa su carta. Già con il suo primo romanzo, “La fattoria delle anime” (Edizioni Setteponti, 2021) ha ottenuto numerosi premi, con successo di pubblico e critica, in diversi concorsi letterari.