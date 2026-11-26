Ilona Staller si prepara a entrare nella corsa per il Campidoglio. L’annuncio è arrivato nel corso della trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio Uno, dove l’ex parlamentare — conosciuta anche con il nome d’arte Cicciolina — è intervenuta proprio nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno rispondendo alle domande di Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

«Sto mirando a raggiungere un obiettivo importante: voglio diventare sindaco di Roma, dove vivo dal 1972. Mi voglio candidare, ci sto lavorando su ma per il momento però è top secret con chi scenderò in campo, non posso dirlo», ha spiegato ai microfoni radiofonici, aggiungendo che, nonostante le difficoltà prospettate in studio rispetto alle probabilità di successo, intende comunque tentare la competizione elettorale con un programma incentrato su una città «moderna e vivibile».

La replica su Gualtieri e il legame con l’eredità di Pannella

Chiamata dai conduttori a giudicare l’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri, Staller ha rifiutato di formulare un voto numerico rivendicando la propria proposta alternativa: «Non darò un voto ma sarò sicuramente meglio di lui». In chiusura dell’intervento radiofonico, interrogata su quale sia la figura politica cui si ispira, ha confermato la continuità con la propria storia: «Resta sempre uno: Marco Pannella».

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