Immacolata, i vigili del fuoco depongono la corona alla madonna: rinnovato il rito all’alba in piazza di Spagna

La città era appena sveglia quando, alle 7 del mattino, in piazza di Spagna si è ripetuta una delle tradizioni più sentite dai romani.

I vigili del fuoco hanno celebrato l’8 dicembre rinnovando il rito della deposizione della corona di fiori alla statua dell’Immacolata in piazza Mignanelli.

A salire verso il cielo è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio al Comando di Roma: cento gradini sull’autoscala, 27 metri d’altezza, il silenzio della piazza e un gesto che si ripete immutato dal 1949.

Una volta raggiunta la sommità della colonna, Leo ha deposto l’omaggio floreale tra le braccia della statua, sotto gli occhi dei colleghi e dei fedeli arrivati per assistere al momento più suggestivo della mattinata.

Quella dei pompieri romani non è solo una tradizione: è un legame che nasce da lontano. Nel 1856 furono proprio i vigili del fuoco, su incarico delle autorità pontificie, a innalzare la grande colonna in marmo voluta da Pio IX per ricordare il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato due anni prima.

Un’operazione complessa che vide all’opera una macchina ideata dal pompiere Gioacchino Machi, capace insieme ai suoi uomini di portare la colonna in posizione in appena trenta minuti.

A loro venne affidato anche l’onore di collocare la statua bronzea dell’Immacolata, realizzata dallo scultore Giuseppe Obici, nel 1857.

Da allora, la folla dei fedeli che ogni 8 dicembre si raduna attorno al monumento è cresciuta fino a diventare quella che conosciamo oggi.

Nel 1948-49, il Vicariato di Roma e la Pontificia Accademia dell’Immacolata chiesero ai vigili del fuoco di verificare se fosse possibile posare dei fiori direttamente sul braccio della statua.

Da quel momento, ogni anno, il Corpo rinnova il suo omaggio: un gesto semplice ma carico di storia, che apre ufficialmente la giornata dell’Immacolata per Roma.

