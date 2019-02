Immigrazione, incontro con Minniti al circolo Pigneto

Chi arriva in Italia rappresenta un valore aggiunto per la cultura e l’economia del paese. Se ne parla il 21 febbraio 2019 all’incontro ‘Immigrazione, una risorsa, una ricchezza’, dalle ore 18.00 presso il circolo PD del Pigneto in via Fortebraccio 1.

L’iniziativa, introdotta dal segretario PD V Municipio Riccardo Vagnarelli e dalla segretaria del circolo Lia Lepri, vedrà le conclusioni di Marco Minniti, deputato e già ministro degli Interni, che presenterà il suo libro ‘Sicurezza e libertà’.

Al dibattito prenderanno parte Mariam Mohamed Hassan, presidente della comunità somala di Roma, Rahel Sereke, presidente della onlus milanese ‘Cambio Passo’, e il parroco della vicina chiesa di San Luca Evangelista don Romano De Angelis.

L’evento è aperto alla partecipazione pubblica.