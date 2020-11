Impalcatura promettente al Casale della Cervelletta

L’impalcatura che avvolge la Torre del Casale della Cervelletta, struttura finalizzata alla sua messa in sicurezza, ha aperto nuovi orizzonti e nuove speranze, determinando, tra i cittadini, una maggiore attenzione e maggiori speranze circa il destino di questo Complesso Monumentale.

Il Comitato costituitosi per il censimento “I Luoghi i del Cuore”, ha intensificato il proprio impegno nelle sottoscrizionI, sia in firme cartacee, sia cartacee che on line, nate per la raccolta sia delle firme su modulo cartaceo che on line sul sito del FAI.

Un ulteriore contributo sta venendo con forza alla Parrocchia di Santa Bernardette Soubirous a Colli Aniene. Contributo sostenuto compiutamente dal Parroco Don Paolo e dai suoi collaboratori i della Parrocchia.

Nella medesima misura si sta muovendo la Parrocchia di S. Maria Immacolata e S. Vincenzo de’ Paoli a Tor Sapienza; In particolare va segnalato che in Colli Aniene (Santa Bernadette) domenica scorsa il Comitato ha organizzato domenica, tre Punti Raccolta firme. Un buon risultato in entrambe le parrocchie grazie alla importante condivisone dei rispettivi Parroci. Inoltre va segnalato che nel Sagrato della Parrocchia Santa Bernadette Soubirous a Colli Aniene è stata autorizzata l’installazione di una mostra sul Casale della Cervelletta. Nella Mostra Vi è rappresentatala la storia del Casale e degli importanti personaggi che, tra fine 800 e inizio 900, l’hanno segnata l’Area con la propria attività, come avamposto di scienza e di cultura.

La Mostra, allestita alla destra a della Chiesa, rimarrà in loco per due settimane e vuole essere occasione di conoscenza di un bene pubblico da difendere. E da mettere a disposizione di cittadini, Fedeli e non.

Contemporaneamente la Mostra è un invito a votare il luogo del cuore Cervelletta. A meno di 20 giorni dalla fine del censimento FAI previsto; per il 15 dicembre necessitano ancora molti voti.. Ma insieme ce la faremo.

I volontari del Comitato stanno moltiplicando il loro impegno nella raccolta firme, anche se il cammino è ancora in salita. Anche perché scuole superiori chiuse, biblioteche deserte, assenza di eventi pubblici, timore dell’incontro. In questa condizione di semi lockdown qualunque iniziativa è dura.

Un appello importante

Di conseguenza è stato fatto un appello a quanti per storia, conoscenza, cultura, amore per la natura, hanno a cuore il Casale della Cervelletta.

L’invito è a firmare negli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna FAI, nei banchetti organizzati nelle strade dei quartieri (Tor Sapienza, Colli Aniene , e della Rustica) oppure on line al link del FAI “I luoghi del cuore”.

IL MALEFICO COVID NON LA SPUNTERÀ! SULLA PASSIONE E L’ENTUSIASMO PER IL CASALE DELLA CERVELLETTA DISATTESO.

Aderite convinti a questa stupenda iniziativa!

Comitato per il salvataggio del Casale della Cervelletta