Impianto di riscaldamento dell’I.C. Tullio De Mauro ripristinato solo a inizio 2020

I disagi che dovranno sopportare i genitori e i ragazzi dell’I.C. Tullio De Mauro, per il trasferimento presso i locali della scuola Italo Calvino di via Antonino Bongiorno, sono ancora lunghi e si dovrà pazientare almeno fino all’inizio del nuovo anno, salvo ulteriori ritardi. È quanto ha riferito l’assessore Fabio Grifalchi del IV Municipio rispondendo gentilmente ad una nostra interrogazione.

Apprezziamo quantomeno la disponibilità dell’assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica a fornire queste informazioni sulla cronologia degli interventi ma non possiamo non evidenziare che ancora una volta si tratta di “una storia di ordinaria burocrazia”. Sono circa tre anni che questo plesso scolastico è in sofferenza per i ripetuti malfunzionamenti all’impianto termico e già dallo scorso anno diverse classi sono state trasferite nei locali della succursale. Non sono bastate le ripetute promesse da parte degli enti preposti sull’esecuzioni d’ interventi immediati che avrebbero potuto sfruttare la pausa estiva e non arrecare danno ai giovani scolari e al personale docente. Le giustificazioni come al solito non mancano (mancanza di fondi e poco personale per definire progetti e gare) ma in questi casi si dovrebbe ricorrere a procedure d’urgenza.

Al di là delle polemiche restano solo le parole dell’assessore Grifalchi e di quelle dobbiamo fidarci per sperare almeno che nel 2020 i giovani scolari possano rientrare nella propria scuola: “Salve, con nota di ieri 15 c.m. il Dipartimento S.I.M.U. ha comunicato:

• la nomina del Rup dell’appalto nella figura dell’Ing. D. Barbato;

• l’affidamento della progettazione esecutiva con relativa consegna entro la fine del mese di settembre;

• la messa a bando dei lavori con procedura negoziata su piattaforma MEPA entro il mese di Ottobre con aggiudicazione entro la fine del mese stesso;

• l’inizio dei lavori nel mese di Dicembre con fine lavori per il 06 Gennaio 2020.

Sarà cura di questo Assessorato verificare la prosecuzione dell’iter indicato.”

Antonio Barcella