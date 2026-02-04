Imprecazione sul display dell’auto di servizio: smascherati e denunciati due agenti della polizia Locale

Via Laurentina, una mattina come tante. Il traffico scorre lento, le auto incolonnate, quando all’improvviso gli automobilisti notano qualcosa di decisamente fuori posto.

Sul pannello luminoso di un’auto di servizio — normalmente utilizzato per avvisi di sicurezza come “Rallentare”, “Incidente” o “Deviazione” — compare un insulto volgare, ben visibile a chi segue la pattuglia.

In pochi minuti scatta lo stupore, poi l’incredulità. Decine di persone immortalano la scena con il cellulare, convinte inizialmente di trovarsi davanti a un attacco hacker o a un malfunzionamento tecnico del sistema.

Ma la verità, emersa nelle ore successive, è ben diversa e decisamente più imbarazzante per l’istituzione coinvolta.

Le indagini, avviate su impulso diretto del Comandante Generale Mario De Sclavis, hanno infatti ricostruito un episodio interno.

Nessuna intrusione esterna, nessun bug informatico: la scritta sarebbe stata inserita manualmente nel software che gestisce la messaggistica del pannello luminoso.

Secondo quanto accertato, due agenti avrebbero digitato la frase a scopo goliardico, senza considerare le conseguenze.

Il messaggio, però, non si è limitato a una comparsa momentanea: è rimasto memorizzato nel sistema e si è riattivato automaticamente nel turno successivo, quando altri colleghi — completamente ignari — hanno acceso il pannello durante il normale servizio di pattugliamento.

Un vero e proprio effetto a catena, che ha trasformato una bravata in un caso disciplinare e giudiziario.

I responsabili sarebbero due giovani agenti. Il primo è un neo-assunto, vincitore dell’ultimo concorso di Roma Capitale, entrato in servizio da pochi mesi.

Il secondo è un agente trasferito a Roma tramite mobilità da un altro Comune. Entrambi sono ora formalmente coinvolti nel procedimento.

Le conseguenze non si sono fatte attendere. Sul piano penale, è scattata la denuncia alla magistratura per oltraggio all’istituzione.

Parallelamente, sul fronte interno, tutta la documentazione è stata trasmessa all’Ufficio Risorse Umane per l’avvio delle procedure disciplinari.

Le sanzioni ipotizzate sono pesanti. In particolare, per il neo-assunto ancora in periodo di prova, il rischio concreto è la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre anche per l’altro agente si profilano provvedimenti severi.

