In arrivo i nuovi cassonetti nel V Municipio

Nel piccolo autoparco di Ama Spa su viale della Primavera, nel Municipio Roma V, fanno bella mostra i primi cassonetti destinati a carta e cartone che saranno posizionati nei prossimi giorni.

Non ci resta che sperare su un loro posizionamento più vicino ai cittadini, che non siano posizionati in curva, sulle strisce pedonali, negli stalli delle fermate di tram va e bus, insomma non in contrasto con il Codice della Strada.

L’altra speranza che hanno i cittadini sta nel veder riparate le pedaliere di quelli che non saranno sostituiti a breve e che soprattutto siano rimessi i coperchi a quelli che ne sono sprovvisti e che di certo non aiutano aiutano ad una corretta differenziata.

Chissà se il Municipio e soprattutto la Polizia Locale saranno coinvolti?

Vedremo e riferiremo.