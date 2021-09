In attesa delle Amministrative di ottobre a Roma

Sabato sera scorso ero a colloquio con il Sindaco di Santi Cosma e Damiano, politico di lunga data. Abbiamo parlato di prevenzione di controllo, di manager capaci di affiancare una buona amministrazione comunale, a partire dal Sindaco.

Parlavamo di un contesto di poche anime, che può essere agganciato ad un contesto di tante anime.

Senza volerlo un “piccolo” cronista come me, ha anticipato idee al Sindaco che sono state con forza e capacità maggiore pubblicate nell’editoriale di oggi sul Corriere della Sera di Roma da Giuseppe Pullara.

Questa mattina ho ripreso a correre dopo un mese, l’ ho fatto per mezz’ora a Largo Cevasco con un mio amico. Siamo passati davanti alle roulotte dei nomadi stanziali e ho “ammirato” il lavaggio di panni alla fontanella, letti con materasso sotto gli alberi per dormire al fresco notturno, scoli dai servizi igienici… Allungo l’elenco?

L’assessore all’Ambiente del Comune e quello del V Municipio conoscono la questione? Sono venuti mai a prevenire o fare un controllo in largo Cevasco? Magari accompagnati dai Vigili Urbani.

Un buon Sindaco, affiancato da buoni Assessori, può prevedere di fare un buon lavoro dopo aver vinto le elezioni. Nelle aziende private i Dirigenti validi affiancano e valorizzano l’amministratore delegato. E sanno far lavorare chi deve farlo.

Magari un buon assessore girando anche per Viale Alessandrino potrebbe capire che non servono i cartelli arrugginiti che indicano idropulitrici scomparse nel nulla e che largo Cevasco che non è un B&B su terreno pubblico.

Calenda ha dichiarato che se Roma sarà pulita, “gli zozzoni” non tenteranno di sporcare. Se vincerà le elezioni chi lo affiancherà come Assessore all’ambiente?

Ad ottobre sapremo e vi relazioneremo.