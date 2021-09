In bici con il G.S.C.Tor Sapienza Clima Service alla scoperta del Molise

Il G.S.C.Tor Sapienza Clima Service nei suoi 36 anni di intensa attività ciclistica ha fatto salire in bici intere generazioni, tramandando la passione da padre in figlio, con successi sia a livello Regionale che Nazionale .

Il Gruppo sportivo ha organizzato e partecipato a numerose manifestazioni: Gran Sasso, Nove Colli, Dolomiti , Blockhaus, Ciclopellegrinaggio Santuario della Mentorella ecc. conoscendo molti luoghi di questa bellissima Italia, nell’anno in corso grazie a Daniele Mulazzi e Roberto Pallotto, che hanno fatto da guida nella scoperta delle bellezze del Molise in bici.

A partire da Bagnoli del Trigno chiamata la perla del Molise, ad Agnone famosa per le sue Campane, e poi Frosolone, Campo Dell’Orso, Capracotta tanto per citare alcune bellissime località con strade quasi prive di traffico e quindi molto adatte per i ciclisti .

Il ritrovo era posto a Bagnoli del Trigno dove il G.S.C.Tor Sapienza Clima Service ha incontrato anche altri Ciclisti di Roma che erano anche loro in ferie e con la guida di Daniele, Roberto si è partiti alla scoperta delle bellezze del Molise.

Anche questo è sano Ciclismo perché permette di fare sport e di conoscere persone che condividono la stessa passione e bellissimi nuovi posti.