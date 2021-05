In Campidoglio nell’Assemblea Capitolina il regolamento gestione rifiuti

Oggi martedì 11 maggio 2021, informa in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito: “Nella seduta odierna di Assemblea Capitolina, che andrà in onda in diretta streaming a partire dalle 14.00 e che sarà possibile seguire collegandosi al link https://www.comune.roma.it/web/it/assemblea-capitolina-in-diretta.page, sono diverse le proposte di delibera che verranno presentate e che riguardano argomenti che stanno particolarmente a cuore non solo all’Amministrazione ma all’intera città”.

“Si parlerà infatti di gestione dei rifiuti urbani e di una regolamentazione da parte dei Comuni che risponda sempre ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Ma si affronteranno anche i temi della tutela e del benessere degli animali come pure dell’importante sperimentazione, in 15 scuole capitoline dell’infanzia, di buone pratiche per l’introduzione del riciclo alimentare” ha concluso il presidente.

Vedremo e riferiremo.

Intanto alleghiamo queste foto fresche di giornata tra Centocelle e Pietralata, nel nostro “maggio odoroso” così distante da quello del grande Giacomo Leopardi.