In corso abbattimenti di 29 pini mediterranei lungo via Gregorio VII

Il Dipartimento Tutela Ambientale informa che sono in corso gli abbattimenti di 29 pini mediterranei lungo via Gregorio VII divenuti “necessari e improcrastinabili” a seguito delle verifiche strumentali e tecniche effettuate dal dottore agronomo incaricato e che hanno determinato la classificazione in classe D con una “propensione al rischio di schianto elevata” per 29 degli oltre 120 pini presenti sulla via. Si procederà a prove di trazione per gli esemplari classificati in categoria C.

Gli interventi di analisi e verifica delle alberature, già nella programmazione del Dipartimento, avvengono dopo lo schianto di luglio 2024 all’altezza del civico 278. Con l’abbassamento delle temperature e l’avvio della stagione del cosiddetto riposo vegetativo si procederà al deceppamento delle porzioni di tronco rimaste nell’asfalto e alla sostituzione degli esemplari abbattuti.È quanto dichiara in una nota il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

